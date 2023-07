Ferdinando Caredda (ANLS): “Costituito ieri il tavolo di presidenza dell’intergruppo parlamentare ‘Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori’. Pronti a difendere i diritti dei lavoratori stagionali in Parlamento”

Per lo “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori” è nato un gruppo interparlamentare molto importante che ieri ha eletto i componenti del tavolo di presidenza.

“Ieri mattina alla Camera dei Deputati – dichiara Ferdinando Caredda, ANLS – è stata una giornata ricca di emozioni. Per il Sud è nata una bellissima realtà. Sto assistendo a qualcosa di unico. Forze politiche di ogni schieramento e persone autorevoli della società civile insieme con un solo obbiettivo: fare crescere il Sud. Abbiamo votato i membri dell’Ufficio di Presidenza del tavolo tecnico di cui faccio parte. Per la prima volta, in un aula parlamentare ,sono stato chiamato al voto e nello stesso tempo ero candidato .Sono veramente emozionato, il mio tanto lavoro sta prendendo forma. Si battaglierà in parlamento già dal prossimo settembre. L’ ANLS (associazione nazionale lavoratori stagionali) capitanata da Giovanni Cafagna ha un solo obbiettivo : ridare dignità ai lavoratori Stagionali. Grazie on. Alessandro Caramiello per questa opportunità. Buon lavoro a tutti noi.”