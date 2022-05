Fenix Ischia in campo per la Final Four di coppa: stasera la semifinale contro il Cerreto

In una storia recente quale può essere quella di una giovane società come la Fenix Ischia, la partecipazione alla final four di Coppa Campania è sicuramente un traguardo importante per i ragazzi del presidente Vincenzo Agnese. La Fenix si gioca tutto in questo finale di stagione. La scorsa settimana, battendo il Futsal Acerra, è stata conquistata la qualificazione in finale play-off per la promozione in serie C2 (primo vero obiettivo della società), in programma tra una settimana contro il SMCV.

L’appetito, però, come sempre vien mangiando. E nel percorso di Coppa la Fenix, partita dopo partita, si è ritrovata a giocarsi la possibilità di poter portare a casa il primo trofeo della sua storia. Battendo prima l’Epomeo e poi il Barano in gara di andata e ritorno (di fatto dimostrandosi superiore alle due isolane) e successivamente il Pinetamare, Cantieri e compagni hanno conquistato la Final Four di Coppa, un appuntamento prestigioso in cui si ritrovano per forza di cosa compagini di livello della categoria. Stasera alle 20:30, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, la Fenix Ischia affronterà il Libertas Cerreto. Alle 14:30 è in programma, invece, la prima semifinale tra Torre del Greco e Effe 2G.

Quella degli isolani è l’unica compagine delle quattro a non aver vinto il campionato nel proprio girone e dunque i favori dei pronostici premiano altri. La bellezza però della Final Four (che vedrà scontrarsi in finale le due vincenti di oggi già domani pomeriggio alle 15:30) è che nella partita secca può accadere di tutto. I ragazzi di mister Mario Giancola – subentrato ad Antelmi a semifinale già conquistata – hanno la possibilità di giocarsi un titolo che potrebbe significare tanto in vista poi della finale play-off. Lo score della Fenix da quando è arrivato Giancola parla di un pareggio (contro i campioni del QBR Acerra) e quattro vittorie; i presupposti per ben figurare ci sono. In ogni caso si tratta di un’esperienza formativa rilevante per la giovane squadra del presidente Agnese che è in ritiro a Cava de Tirreni. La garà sarà trasmessa in diretta streaming e TV.