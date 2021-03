Felice Meo ospite d’onore al “Festival dell’arte” a Sanremo

Felice Meo, con la sua arte ecosostenibile, molto ricercata, riconoscibilissima e apprezzata, continua a macinare successi. Arriva dal suo profilo Facebook, infatti, un nuovo annuncio: “Festival dell’ arte,una mia opera “I volti dell’Africa” è stata selezionata dal direttore artistico Salvo Nugnes e dal maestro Roberto Villa. Vernissage venerdì 5 marzo ore 15.00 presso la galleria la bombonniére…..Sanremo.”

Esatto, avete letto bene: Felice Meo con la sua arte e il suo grande amore per la sua terra natia, approda a Sanremo nei giorni del tanto atteso Festival della canzone italiana, e lo fa in qualità di ospite d’onore della manifestazione del patron Salvo Nugnes, che già lo volle a Spoleto e non solo.

“In questi giorni una mia opera intitolata “Volti d’Africa” è tra le protagoniste della kermesse che ha luogo proprio difronte il teatro dell’Ariston – racconta Felice Meo – sono molto emozionato e al tempo stesso orgoglioso per essere stato scelto in questa kermesse. Fare parte di questa grande manifestazione culturale è per me un grande successo, soprattutto perché rappresenta sia punto di incontro tra artisti che tra pubblico e critica, oltre che spunto di riflessione per tutti. Ringrazio gli organizzatori e il curatore per aver creduto ancora una volta nella mia arte.”