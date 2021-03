Felice Casucci: “Ischia è una risorsa del mondo, non una risorsa dell’Italia”

Le prime parole dell’assessore al Turismo della Regione Campani all’isola d’Ischia. Molta circostanza, molta approssimazione ma anche nessuna interlocuzione seria sulla quale dare risposta o prendere impegni.

Il prof Casucci, da poco al timone del turismo campano, sembra avere, comunque, le idee chiare. Certo, se lo avessimo sollecitato nel merito, chissà, forse, avremmo avuto qualche risposta in più. Il suo intervento è diretto e chiaro: «Basta aprire i giornali per leggere che ci sono milioni italiani a rischio povertà. E’ una questione seria su cui dover ragionare. Certo, non è più possibile pensare di dare aiuti a pioggia come si è fatto nel 2020. Deve essere chiaro. Bisogna finanziare il lavoro con interventi strategici, straordinari, come ha detto Lucia Fortini, attraverso delle schede tecniche calate sui territori per rispondere alle esigenze vere dei territori. Non esigenze fittizie, ma esigenze vere dei territori perché poi bisognerà rendicontarli perché quello spostamento che abbiamo avuto sulla politica di bilancio ci ritorna come un boomerang sulla politica di ripartizione delle spese. Era rigidissima la Germania, rigidissima l’Unione Europea sulla politica di bilancio ed è diventata, invece, tollerante perché ci ha dato i soldi e noi dobbiamo spendere.

Se non spendiamo noi i fondi, li spenderanno altri, se non li spende il Sud li spende il Nord. Se non li spende l’Italia, li spende la Francia e la Germania. Dobbiamo avere questa capacità in questo momento veramente di fare squadra, di fare sistema come state facendo voi qui su questi territori. Ischia è molto importante Ischia è una risorsa del mondo, non una risorsa dell’Italia. E non può perdere questa occasione. E’ chiaro che Ischia si deve candidare con una importante scheda tecnica che la riguarda sul Recovery Plan.»

Casucci, che vanta amicizie locali da Giancarlo Carriero, più volte nominato a Francesco Del Deo, apre un argomento di cui Del Deo è molto esperto. Non a caso il sindaco di Forio ha sostenuto qualche onorevole della Lega molto interessato all’argomento.

«Ragionando – continua l’assessore – con Cassa Depositi e Prestiti che ci ha dato la disponibilità a sostenere gli enti locali e le imprese; ragionando con tutti coloro i quali, in questo momento, vogliono fare in modo che quanti non hanno la capacità tecnica di elaborare un progetto siano assistiti. Vi è, infatti, la possibilità in sede nazionale di avere un’assistenza tecnica immediata che sostiene che vi porta avanti.»

L’assessore, che in parte dovrebbe essere il “medico”, ribalta la situazione e getta il peso del fallimento (presunto o reale) sui sindaci: «Dovete fare un grande progetto di intervento straordinario, confrontandovi con il presidente della Regione Campania, e dovete fare dei progetti, come stiamo facendo noi, più piccoli, perché siamo più piccoli come assessorato al Turismo, che riguarda la brandizzazione. Tra una settimana – dieci giorni circolerà il Piano Turismo 2021. Abbiamo la necessità di credere, con gli operatori come abbiamo fatto sui tavoli, che le cose possono cambiare e fare insieme. Anche al costo di prendersi il rischio di una critica, ma non è questa la cosa più importante: ciò che è veramente importante, con la nostra idea della brandizzazione, devo dire il Ministro ha un po’ copiato da noi, è la brandizzazione della Regione Campania che uscirà nel piano. Abbiamo fatto una delibera, la 523 del 2020 il 25 novembre, in cui siamo partiti con un’idea appunto unitaria di brandizzazione della Regione Campania, in cui tutte le eccellenze, tra cui Ischia, diventano dei punti di diamante su cui costruire questa brandizzazione. Il che significa avviare un piano di marketing strategico, ma anche un piano operativo. C’è un piano di comunicazione che sia adeguato.»

Beh, detto così significa che la Coca Cola investe un sacco di soldi in pubblicità. Abbiamo lasciato tutto al caso. Nessuno ha chiesto lumi, nessuno ne sapeva, nessuno ha approfondito.

Dopo la “lezioncina” si arriva all’operazione verità: «Noi non dobbiamo inventarci niente per essere famosi, noi siamo famosi nel mondo, non ci dobbiamo inventare una cosa che non esiste, non già l’abbiamo. E non solo per le aree a turismo prevalente, come le chiama il mio amico Sergio Fedele, quindi Ischia Procida Capri Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana in cui non c’è nessuna competizione peraltro tra questi territori, non si deve pensare che ci sia competizione. In questo momento ci siamo, come Regione Campana ci siamo qui. Per noi è molto importante che questi territori si sentano seguiti, assistiti, ascoltati. Quindi il nostro tavolo, quello fisico di oggi, ma anche immateriale è un tavolo assolutamente permanente. Ci potete chiamare in qualsiasi momento. Lucia è la mia guida sicura verso l’isola d’Ischia e io mi affido interamente a lei per ritornare e per rimanere in contatto, per continuare a ragionare, anche perché il nostro piano del turismo quest’anno è veramente un piano di turismo sociale, perché in questo momento il turismo ha una valenza che non è solo economica ma anche sociale enorme. E’ un turismo assistito non nel senso dell’assistenzialismo, ma assistito nel senso di pensare al turismo come un soggetto fragile sul quale intervenire in termini di cura, è un soggetto ammalato che ha bisogno di cure, dobbiamo intervenire con questa accezione fortemente a vocazione sociale. Pensare al turismo come non è stato mai fatto in precedenza, quando si credeva che il turismo scoppiasse di salute, ma invece era una salute malferma».

Beh, sapere che Casucci ha demandato la sua delega alla collega di scuola e altre cose non è il meglio che si può sentire da un assessore.

«E’ una opportunità – continua Casucci – , cogliamola insieme in questa doppia valenza, la valenza del piano Turismo 2020 della Regione Campania che è molto più contenuto economicamente per le risorse, che conoscete già perché sono le risorse 2019 che non sono cambiate, a maggior ragione in questo momento, in una fase di transizione, come dicevo, tra il vecchio e nuovo abbiamo necessità di riprogrammare e possiamo utilizzare ciò di cui disponiamo, e pensate che il Recovery Plan chiede a grandi attrattori turistici, come siete voi, chiede delle risposte, ma li chiede in tempi ragionevolmente brevi, brevissimi. Quindi nell’immediatezza l’ha detto prima l’assessore Fortini, ci si può incontrare con il Presidente e cerchiamo di ragionare affinché il risultato sia conseguito. Qui non c’è bisogno di mettere nessuna bandierina su nessun cocuzzolo di montagna, io al termine di tutto tornerò a fare il professore universitario, ma ora credo che il ruolo degli amministratori pubblici sia quelli di essere “ponte”. E’ difficile garantirvi la possibilità di ripartire con il lavoro di cui siete dei principi assoluti non solo in Italia, ma nel mondo. Voi mettetevi nella condizione, in questo momento, di progettare un futuro – conclude l’assessore – che sia un po’ diverso dal passato, ma soprattutto un futuro intorno al quale si aggregano i veri interessi pubblici, delle persone e delle imprese, della sostenibilità che è il vero tema del turismo del futuro».