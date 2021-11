Fedezelezioni2023.it |#4WD

Non vorrei incorrere in un vero e proprio tranello che la genialità e la spensieratezza del personaggio in questione avrebbero potuto creare a discapito dei tanti impulsivi e superficiali di casa nostra. Tuttavia, registrare un dominio internet come quello con cui s’intitola il 4WARD di oggi attraverso una società appartenente a Fedez non dovrebbe lasciar spazio ad equivoci: a meno, infatti, di un nuovo album annunciato con un insolito teaser come questo (collegandosi a quel dominio, al momento, non ci sono contenuti di riferimento se non l’avvenuta registrazione), il noto artista nonché marito di Chiara Ferragni starebbe concretizzando un suo coinvolgimento nelle elezioni politiche del 2023, dando per scontato che alla luce di tante valutazioni pur condivisibili potrebbe non votarsi prima di allora.

Vedete, io non ho nulla di particolare contro questo personaggio e men che meno contro sua moglie, tra le più importanti influencer di tutto il web. Quel che mi dà fastidio è il suo eccessivo presenzialismo degli ultimi due anni, a costo di rendersi bastian contrario e populista verso chiunque e qualsiasi cosa pur di guadagnare sempre più visibilità con chissà quale -e forse oggi non più recondito- secondo fine. Così come temo (e vorrei che presto qualche istituto demoscopico mi smentisse con dati ufficiali) che il buon Fedez potrebbe rappresentare ancora una volta un modello di antipolitica da idolatrare in stile Movimento Cinque Stelle 2013, concedendogli in dote nelle urne una buona fetta di Parlamento nazionale e, quindi, di controllo del Paese.

E sebbene io resti fortemente speranzoso di vedere sempre più gambe serie su cui far camminare le idee di uomini e donne di specchiata competenza e capacità ad ogni livello di pubblica amministrazione, non sono affascinato neanche un po’ dall’eventuale avvento dell’ennesimo agit prop del terzo millennio a cui rischiare di dare in pasto le sorti dell’Italia.

In altre parole: Fedez, per piacere, statt’a casa!