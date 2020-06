Il comandante Luigi Mennella è il nuovo presidente della Federazione Italiana Piloti dei Porti.

Il cinquantenne pilota del porto dell’Estuario veneto, pilota effettivo in laguna dal 2002, è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo di Fedepiloti costituito ieri, 23 giugno 2020,

durante la 73ª Assemblea Nazionale di Fedepiloti.

Luigi Mennella, originario di Casamicciola Terme (NA), è il primo presidente della storia di Fedepiloti proveniente dalla corporazione di Venezia e negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente al fianco del presidente uscente com.te Francesco Bandiera, pilota del Porto della

corporazione di Olbia.

Un ruolo di vicepresidenza che per i prossimi due anni sarà ricoperto dal com.te Massimiliano Fabricatore Irace, capo pilota della corporazione dei Piloti di Salerno, eletto anche lui dal nuovo Consiglio Direttivo e che per la prima volta in carriera ricoprirà un ruolo dirigenziale all’interno della Federazione. A completare il quadro di comando ci sarà ancora il com.te Giacomo Scarpati che prosegue il suo mandato come direttore di Fedepiloti.

Il nuovo presidente è atteso subito da importanti sfide per rilanciare una categoria duramente colpita durante l’emergenza da Covid-19.

“Ringrazio la categoria dei piloti e il Consiglio Direttivo per la fiducia riposta in me onorandomi di questo prestigioso incarico. Mi auguro di poter adempiere nel miglior modo possibile il mio mandato” sono state le prime parole del neopresidente della federazione.

(fonte:https://www.shippingitaly.it/)