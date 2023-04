Federica De Girolamo “conquista” anche il campionato italiano di lotta

Si sa, lavoro e forza di volontà sono delle costanti per migliorare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Requisiti che non mancano a Federica De Girolamo, atleta dell’ A.S.D Ischia Judo, che ha confermato di poter ambire a grandi traguardi. De Girolamo, seguita dal tecnico Rocco Terranova, si è classificata quinta al campionato italiano di lotta libera femminile nei 65kg. Al termine di tre gare molto tirate, la giovane atleta si è arresa in semifinale ed ha sfiorato il bronzo nella finale per il terzo posto.