Federcasse, Dell’Erba confermato presidente per il prossimo triennio

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea di Federcasse ha nominato i componenti del nuovo Consiglio Nazionale della Federazione italiana delle BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen.

Il Consiglio Nazionale risulta adesso composto dai rappresentanti delle diverse realtà associative e imprenditoriali del Credito Cooperativo, ai sensi del nuovo statuto. Ne fanno parte, in particolare, i presidenti delle Federazioni territoriali delle BCC e Casse Rurali, delle capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi (Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca), di Cassa Centrale Raiffeisen, il presidente di Confcooperative, un rappresentante degli enti soci più piccoli, nonchè per la prima volta – senza diritto di voto – le rappresentanti dei “Giovani Soci” e della Associazione delle donne del Credito Cooperativo – iDEE. Il nuovo Consiglio Nazionale si è riunito al termine dell’assemblea e ha confermato alla guida di Federcasse per il prossimo triennio il presidente uscente Augusto dell’Erba, presidente della Federazione Puglia e Basilicata delle BCC.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami” ha detto dell’Erba. “Con l’Assemblea di oggi si è chiusa una fase importante per la Federazione nazionale che, grazie anche alla adozione del nuovo statuto, si conferma e vuole essere sempre più la ‘casa comunè del Credito Cooperativo. Abbiamo davanti sfide complesse, in particolare sotto il profilo normativo e regolamentare – ha aggiunto – sarà, per questo, importante poter contare su un sistema coeso e consapevole della importanza di promuovere e tutelare, in ogni sede, il grande e riconosciuto valore della cooperazione mutualistica di credito. A maggior ragione in questa fase così delicata per un Paese che ha bisogno di tutte le migliori energie per ripartire e restituire fiducia a famiglie e imprese”.

(ITALPRESS).