Federcaccia: “I cacciatori prendono le distanze da chi usa armi illegali”

La Federcaccia Isola d’Ischia, insieme a tutti i soci, si dissocia totalmente con personaggi che usano armi illegali per provocare danni alla fauna selvatica. Queste persone non hanno nulla a che vedere con il mondo venatorie e con i loro gesti infangano tutta la categoria.

Si ringraziano le Forze dell’Ordine per l’operazione eseguita atta a preservare la normale attività venatoria in regola con le leggi vigenti. La FIDC Isola d’Ischia augura a tutti i cacciatori di trascorrere le feste Natalizie in famiglia rispettando i protocolli anticovid.

AUGURI A TUTTI!