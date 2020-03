Federazione Lavoratori Igiene Ambientale e Servizi: “Contagi da Covid-19, più attenzioni per gli operatori di Igiene Ambientale”

L’emergenza da Covid 19 ha dimensioni sovranazionali e sta interessando la quasi totalità del nostro territorio nazionale.Tale emergenza sanitaria ha richiesto l’individuazione e l’applicazione di misure precauzionali in sede nazionale ed europea.Infatti,quella che stiamo affrontando è,senza dubbio,un’emergenza di ordine pubblico che richiede leggi speciali le quali,secondo un principio generale del nostro ordinamento,derogano alle leggi precedenti.Tale normativa d’urgenza ha,però, generato notevoli difficoltà applicative.

Pertanto,La scrivente O.S Flia e Servizi,in persona del segretario nazionale Michele Tizzani, alla luce degli ultimi provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19,con la presente,intende segnalare agli enti in indirizzo le precarie condizioni in cui lavorano i dipendenti del settore Igiene Ambientale su tutto il territorio nazionale, che operano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali (artt. 1 e 2, L. n. 146/1990).

La scrivente, prima di tutto, intende sollecitare tutte le aziende in merito all’ adozione di una policy aziendale specifica che garantirà una maggiore tutela dei lavoratori. La riorganizzazione delle aziende passa ,necessariamente, attraverso un utilizzo intelligente di tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, con i diversi provvedimenti approvati dal Governo per fronteggiare l’emergenza ,

I punti da affrontare sono vari e ,pertanto, si procederà con la seguente schematizzazione:

a)Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b)relazioni sindacali;

c)privacy dipendenti;

A) SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus passa ,necessariamente ,per l’attuazione delle misure di tutela e sicurezza sul lavoro. Attuazione che è doverosa e , considerato che il datore di lavoro, nell’ambito del modello definito dal codice civile (art. 2087) e dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008) ,ha l’obbligo di valutare costantemente quali sono i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e, sulla base di questa valutazione, deve adottare tutte le misure idonee a ridurre l’esposizione al rischio.

La scrivente segreteria ed il sottoscritto segretario,suL punto,ribadiscono che gli operatori ecologici rischiano il contagio quotidianamente e,nonostante ciò,espletano le loro mansioni con spirito di abnegazione.

a1)Rispetto delle misure di prevezione e protezione specifica

Alcune aziende credono di aver ottemperato alle disposizioni legislative ed alle raccomandazioni degli istituti sanitari,aggiornando solo formalmente il documento di valutazione dei rischi regolamentato dagli articoli 17,28 e 29 del decreto legislativo 81/2008 ,senza alzare il livello di sicurezza in azienda per rendere effettivo l’onere di prevenzione che grava sul datore lavoro.

Sul punto occorre chiarire che,per quel che concerne il documento di valutazione rischi,nel caso dell’emergenza coronavirus, i datori di lavoro dovranno dimostrare di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche ,dettate dalle norme speciali emergenziali e non dovranno dimostrare di aver attuato un semplice aggiornamento della valutazione dei rischi con interventi di autonomia gestionale senza il rispetto della normativa speciale.Infatti,l’autonomia decisionale dei datori di lavoro viene meno e ,per questo motivo,non hanno altra alternativa che dare attuazione agli obblighi dettati dalle norme speciali obbligatorie e di odine pubblico che derogano all’ordinario obbligo generale di valutazione dei rischi, di cui al decreto n.81 del 2008.Pertanto gli obblighi del decreto non vengono abrogati,ma rimangono in vigore per l’ordinarietà.

All’uopo va sottolineato che gli obblighi di ordine pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 650 del codice penale(inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).

a2)CONSULTAZIONE DEL MEDICO AZIENDALE ,FORNITURA DPI E SANIFICAZIONE AMBIENTI

L’l’obbligazione di sicurezza deve essere attuata con grande dinamismo, adattando ogni giorno le misure di prevenzione applicate in azienda alle indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie, senza perdere di vista la necessità di guarda anche al medio e lungo periodo.

Misure di prevenzione che non riguardano solo l’ambito strettamente igienico sanitario (la pulizia dei luoghi, l’addestramento del personale, i controlli periodici) ma investono anche gli aspetti di natura organizzativa.

Pertanto le azienda devono assicurare (con l’ausilio del Medico Competente e RSPP), :

1) un piano di emergenza specifico, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio (ad es. si scopre che un dipendente è infetto da parecchi giorni ed e già entrato in contatto con altri);

2) informazione specifica in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori;

3) collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena;

4) fornitura costante di guanti monouso e mascherine certificate;

5)una costante sanificazione di ambienti ed automezzi;

a3)ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEI LUOGHI COMUNI

In questa fase delicata è necessario organizzare gli spazi comuni per lasciare, nella disponibilità dei lavoratori ,luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie ,assicurando le distanze di sicurezza nei luoghi comuni(ad es spogliatoi).

E’ necessario,altresì,organizzare gli orari di ingresso/uscita, scaglionandoli in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e dedicando una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. All’uopo, solo un piano di turnazione dei dipendenti diminuirebbe al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

B) RELAZIONI SINDACALI

In questa fase emergenziale le aziende tendono a sottovalutare il ruolo dei rappresentanti sindacali aziendali ,disdegnando il momento della condivisione delle scelte.

Sul punto è necessario:

b1)Il RISPETTO DEL Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Occorre,prima di tutto,sollecitare le aziende al rispetto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” .Tale protocollo,figlio dell’emergenza,prevede la costituzione nelle aziende di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione ,con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.Tale Comitato non ha,come pensano molte aziende,un ruolo veramente formale e sussidiario ma permette un dialogo con il personale.In tale sede potranno essere,pertanto,fornite tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli,consentendo alle parti sociali di ridurre l’esposizione al rischio. Questo dialogo consentirà all’azienda di applicare le misure di tutela in maniera tempestiva e preventiva, evitando di dover intervenire quando già la situazione di pericolo è diventata concreta e attuale.

.b2)La GESTIONE CONDIVISA DELLE FERIE E DEI PERMESSI

La scrivente O.S intende soffermarsi, altresì, sulle modalità con cui le aziende stanno gestendo la sospensione dell’attività sui luoghi di lavoro(ad es a scopo precauzionale).Tali ipotesi si manifestano in tutti quei casi in cui, pur non potendosi dare corso effettivo alla esecuzione della prestazione, il vincolo contrattuale non subisce alterazioni, intervenendo, piuttosto ,variegate disposizioni circa le conseguenze sul trattamento economico/indennitario eventualmente spettante al lavoratore. In queste ipotesi si chiede alle aziende di applicare gli ordinari istituti di legge e contratto collettivo, quali ferie e permessi, con un accordo dettagliato con le OO.SS o con i singoli lavoratori.Tale precisazione è volta ad evitare che il costo dell’emergenza dovuto al Covid-19 venga scaricato interamente sul personale,”costretto”a smaltire le ferie ancora non maturate per garantire il lavoro in questo stato di emergenza.Tale atteggiamento è assolutamente ingeneroso ,perché pregiudica il futuro recupero psico-fisico dei dipendenti e perché è necessario un accordo sindacale o almeno una comunicazione preventiva alle OO.SS,nel rispetto del CCNL applicato ai dipendenti.

C)PRIVACY DIPENDENTI

La situazione emergenziale ha favorito,in alcune aziende, la diffusione di alcune prassi molto pericolose dal punto di vista della privacy.

Molte aziende hanno deciso,infatti, di svolgere controlli sui possibili contagi da Covid-19 dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle loro sedi.Una sorta di “caccia al malato” ,tramite controlli effettuati spesso da persone senza alcuna qualifica medica, svolti all’ingresso delle sedi in modo che qualsiasi visitatore ne possa venire a conoscenza e senza dare indicazioni su cosa avvenga delle informazioni raccolte.

In alcuni casi, i controlli hanno portato alla richiesta di informazioni su tutti gli spostamenti e i contatti e alla rilevazione della temperatura corporea di chiunque visiti uffici o sedi dell’impresa.

Queste iniziative sono molto pericolose, non essendo ammesse iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali: come ribadito dal Garante Privacy ,nella comunicazione pubblicata il 1° marzo scorso sul proprio sito Internet, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo “sistematico e generalizzato”, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi.

La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica.

Le aziende,se non si fidano dell’autovalutazione degli individui, possono comunque effettuare i controlli dovuti,rispettando la normativa sul trattamento dei dati.

Sarà necessario che le aziende,prima di raccogliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo stato di salute,forniscano ai dipendenti un’informativa privacy che contenga tutte le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che, quindi, illustri in dettaglio (tra l’altro) le modalità e finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti a cui le informazioni saranno comunicate.

Inoltre le persone sottoposte al controllo dovranno fornire il loro consenso esplicito che dovrà, specificatamente, far riferimento alle finalità e modalità del trattamento che dovranno essere comunque conformi al principio di minimizzazione.

Ma anche con il consenso non sarà possibile creare schedari che ricostruiscano gli spostamenti di dipendenti, fornitori e clienti e le variazioni della loro temperatura corporea.

Il rispetto dei diritti sui dati personali – soprattutto dopo i chiarimenti del Garante – deve essere una priorità anche in questa situazione di emergenza.

All’uopo, Il Regolamento privacy europeo (679/2016) ha introdotto sanzioni fino al 4% del fatturato aziendale mondiale o a 20 milioni di euro, a seconda di quale importo sia maggiore, per le violazioni del Gdpr.

Pertanto la O.S FLIA E Servizi,in persona del segretario nazionale Michele Tizzani chiede a tutte le aziende operanti nel settore Igiene Ambientale di rispettare la vita degli operatori ecologici che,quotidianamente,da eroi,assicurano la pulizia delle strade su tutto il territorio nazionale e lavorano indefessamente,nonostante l’emergenza dovuta al Covid-19,aumentando in modo esponenziale il rischio contagio su tutto il territorio. E agli enti preposti di vigilare sul corretto adempimento da parte delle aziende del settore.