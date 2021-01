Procida. Federalberghi locale lancia l’allarme: lo schiaffo di Franceschini al turismo

Leo Pugliese | Gli alberghi (e tutto il turismo) anche quelli locali guardano al nuovo anno con grande difficoltà. Secondo i dati di Confindustria Alberghi: «Solo 450 milioni a fondo perduto sui 17 miliardi persi».

Gli aiuti non possono inseguire la crisi, serve un piano per i prossimi mesi che disegni un percorso al fianco delle imprese e dei lavoratori del settore, per salvare il settore alberghiero e il turismo italiano

Servono interventi che mettano le nostre aziende a riparo dal default e ci permettano di arrivare alla fine di questa traversata, come lui stesso dice, vivi e capaci di competere e di tornare a portare valore al Paese.

Prima di tutto un supplemento di impegno a Bruxelles per risolvere il problema degli aiuti di stato e scongiurare in via definitiva il rischio di restituzioni, e misure proporzionali alle reali esigenze del settore.

«Siamo sconcertati dal silenzio delle istituzioni e dei media rispetto al dramma che sta vivendo il settore alberghiero in queste settimane», ha dichiarato, prima dell’annuncio dei fondi messi in campo dal Ministro Dario Franceschini, Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente Confindustria Alberghi. «La chiusura di Natale, il rischio – purtroppo concreto – dello slittamento ulteriore della riapertura degli impianti in montagna, rendono la crisi del settore sempre più grave e profonda, per molti irreversibile. Mancano gli aiuti per salvare il settore». E anche con i numeri messi nero su bianco da Franceschini, non si veda come il settore possa comunque essere salvato.

Nei mesi scorsi a fronte di una perdita superiore all’80% del fatturato, i più fortunati hanno ricevuto poche decine di migliaia di euro, in percentuale alle sole perdite registrate nel mese di aprile. Le poche misure più consistenti rischiano di essere inapplicabili, condizionate dal complesso percorso a Bruxelles degli aiuti di Stato. Con il blocco di Natale, la crisi per le aziende del settore è destinata ad aumentare ulteriormente. Se gli interventi richiesti non saranno veloci e adeguati molti operatori non riapriranno o saranno costretti a cedere le loro attività. Un dramma per le imprese e per le tante famiglie che hanno costruito negli anni il turismo in Italia.

«Lo dobbiamo alle nostre aziende e ai nostri stessi lavoratori, che da troppi mesi stanno a casa anche loro nell’incertezza sul futuro – sottolinea Confindustria Alberghi – Serve un percorso per accompagnare queste aziende alla rinascita. Quella italiana è l’industria alberghiera più grande e importante d’Europa, fortemente interconnessa con tutte le principali filiere del Made in Italy e della cultura. L’Italia non può permettersi di perderla – conclude Confindustria Alberghi – sarebbe un danno irreparabile per il Paese».

In tale direzione va anche la nota di Federalberghi isole minori: «Il turismo è stato uno dei settori produttivi più colpiti dalla pandemia ma è pure uno di quelli che permetterà al nostro paese di riprendersi: credo che nei piani del Recovery Plan non ci sia sufficiente attenzione per un comparto fondamentale per l’Italia.

Condivido le parole del presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, ora è il momento di sostenere la ripresa anche aumentando l’attrattività e la competitività del nostro turismo attraverso la riqualificazione degli hotel.

Nelle isole minori italiane si contano 893 strutture ricettive che significano 7 milioni e mezzo di presenze turistiche all’anno con una ricaduta economica per l’indotto locale e per l’economia nazionale di enorme importanza.

Queste aziende, nei contesti territoriali di cui sono espressione, non possono subire oltre alle conseguenze del corona virus anche la beffa della mancata considerazione nel Recovery Plan: è proprio per queste realtà che l’innovazione e la sostenibilità vanno implementate e sostenute.

Ci chiediamo perciò: è plausibile destinare 4,75 miliardi di euro al cashback ed alla lotteria degli scontrini a fronte dei soli 620 milioni per il turismo ?

Apprezziamo che si voglia potenziare e rendere eco sostenibile il trasporto marittimo per le isole minori ma come possono mai bastare per le esigenze delle 51 realtà insulari nazionali 12 navi e 10 unità veloci nuove quando, nel solo golfo di Napoli, operano abitualmente oltre 25 unità ?

L’Italia deve ripartire ma con il piede giusto e con l’attenzione adeguata alle attività produttive trainanti anche se allocate in contesti territoriali come le isole minori, a cui il Recovery Plan non ha dato la considerazione necessaria e che la nostra associazione invece reclama: non accetteremo elemosine dal governo».