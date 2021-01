Fede, Arte e pietà popolare: “mago” Agostino ci sorprende ancora

- Advertisement -

Luciano Castaldi | “La maledizione dell’uomo è che egli dimentica”. È una frase attribuita- chissà perché – al Mago Merlino. La nostra benedizione è invece “Mago Agostino”.

Perché sì, l’uomo dimentica e lascia che tutto, persino le cose più preziose, vengano abbandonate nella discarica della storia, ma esistono e resistono i testimoni della memoria. Uomini capaci di selezionare, pur in mezzo al caos di una quotidianità sempre meno a dimensione umana, quelle perle di bellezza che ci rinfrancano, ci rincuorano, ci riconciliano con la nostra terra e, in definitiva, con la vita o, perlomeno, con la nostra concezione della vita e del mondo.

È, appunto, il caso del prof. Agostino Di Lustro, docente emerito del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Ischia, socio emerito del Centro Studi Isola d’Ischia, direttore dell’Archivio Storico Diocesano d’Ischia. Un uomo che ha speso la sua vita al servizio della cultura e del culto. Culto cattolico, ovviamente. E, infatti, Agostino è prima di tutto e soprattutto questo: cattolico, apostolico e… foriano. Lo definisco un “testimone”, e non solo “studioso”, “archivista”, “storico”, perché Agostino Di Lustro sembra davvero appartenere ad un’altra dimensione e voglia, con questo suo indomito e, spesso silenzioso lavorio rivolgersi agli uomini di un altro tempo che pure devono essere esistiti, se sono stati capaci, a Forio e su tutta l’isola d’Ischia, di lasciarci in eredità un così vasto patrimonio di cultura, identità e bellezza.

I testimoni, si sa, sono destinati alla solitudine, spesso all’esilio, spessissimo a fallire. Sopraffatti dallo spirito del tempo, dalla volgarità, dalla insensibilità. È per questo che il “tibetano” Di Lustro (è un’espressione cui egli stesso ricorre per definire l’attuale suo stato d’animo di “straniero nella propria patria”) cerca, quasi scusandosi, interlocutori del passato e del futuro, seppure, in questo secondo caso, forse con meno ottimismo. Per Di Lustro è sempre più difficile, per non dire impossibile, comunicare coi contemporanei. Sempre più distratti, assuefatti, sordi ad ogni appello che vada oltre le “ultime offerte decò, dok o emmeddì”, o l’ultima polemica del “Grandefratello vip”.

Fresco di stampa, il “Mago Agostino”, tira dunque fuori dal cilindro, l’ultimo suo libro: “Storia, arte, pietà popolare in una Parrocchia dell’isola d’Ischia. S. Sebastiano in Forio”. Titolo, decisamente inattuale, non fosse altro che per la lunghezza. E anche da questo ben si capisce cosa può pensare l’autore dei nostri giorni e della nostra Forio.

In effetti, anche il suo ultimo lavoro – che segue una ultradecennale opera di ricerca e divulgazione- rende giustizia ad una plurisecolare storia di arte e cultura di cui molti ignorano persino l’esistenza. San Sebastiano, la parrocchia fondata quattrocento e uno anni fa: le sue opere d’arte, la vasca battesimale, i dipinti, le statue, il campanone, le opere di carità, la processione dell’Addolorata, Giacinto Lavitrano… Un libro ricco, ricchissimo di documenti, di foto, di aneddoti, ma anche di ricordi personali, di sentimenti, di poesia, di nostalgia, di una sempre ironica e mai arrabbiata amarezza. Perché sì, inutile girare intorno alle parole, destano sempre amarezza l’ingratitudine, l’inadeguatezza, l’ignoranza oggi dilaganti a Forio e non solo, nonostante (o forse a causa dell’?) l’alfabetizzazione, la televisione, la globalizzazione. Ecco, è urgente che le istituzioni civili e religiose, si diano da fare per non lasciare solo Di Lustro in questo suo lavoro di recupero della nostra memoria storica. Lo aiutino, lo finanzino, lo ringrazino. Per tutti gli altri, invece, il dovere morale e civico di procurarsi i libri prodotti sin qui (e quelli che ancora darà alle stampe) da questo figlio di Forio. Procurateveli, custoditeli, diffondeteli. Faranno tacere le campane. Vieteranno le processioni. Strapperanno i crocifissi dalle scuole. Venderanno le chiese. Spegneranno le lampade. Faranno vincere la bruttezza e la tristezza. Abbandoneranno, nella fredda solitudine di un nascosto tabernacolo, il Re dei Re… Eppure i barbari non vinceranno. Il deserto tornerà a fiorire. Forio rifiorirà. La luce tornerà a risplendere. E, quando accadrà, i nostri figli troveranno in eredità i libri di Agostino Di Lustro. Essi parlano di un passato che non passa. Ci raccontano di un’umanità più povera, ma meno misera, che sapeva, tra mille difficoltà, seminare e coltivare bellezza. Era, anche questo, soprattutto questo, il loro dire “grazie” al Creatore. Era quella una umanità che aveva i piedi ben piantati sulla terra, sicuramente capace di carità fraterna, ma con lo sguardo e il cuore rivolti verso l’eternità.