Febbre da “Consiglio di Stato” a Lacco Ameno. Nel frattempo consigli comunali “paradossali”

Ida Trofa | Più Consiglio di stato, meno amministrazione della cosa pubblica più interessi personali. In questo si traduce la guerra politica e istituzionale in corso all’ombra del Fungo.

Mentre il Consiglio di Stato ferma le bocce e impone il “riconteggio” e poi udienza il prossimo 8 giugno, on line si discute il Consiglio comunale dei veleni. Nulla di nuovo sotto il sole delle chiacchiere, il botta e risposta, le diffide a cambiare questo o quell’altro statuto comunale. L’opposizione ringhia di presunte illegittimità, la maggioranza riscontra dichiarando la piena legittimità degli atti, ma ritira gli argomenti. Qualcosa puzza.

E, però, dalle parti dei gruppi di maggioranza discussi, anche a tarda sera, o nei preliminari in barca a Forio che si registrano botte (politico-organizzative) da orbi.

Francesco Del Deo non lascia la sua creatura, e con Giacomo Pascale, nei giorni pre consiglio comunale, si incontra per discutere il da farsi.

Pre gruppo di maggiorana: Il “Papa” detta, Giacomo scrive

Cosa è successo? Di sicuro il gruppo “Libertà, libertà” da mesi non riesce a governare il paese quanto, piuttosto, solo questioni e capricci personali. Al punto da vedersi costretto a convocare continui summit di maggioranza.

E’ ansia da Consiglio di Stato e febbre da corsa al posto fisso in caso di sconfitta a giugno. Così, dopo tutto, dopo la sentenza e prima di intraprendere il cammino verso l’8 giugno si intessono le trame. C’è stato un incontro tra mercoledì e giovedì notte, un lungo confronto tra Pascale e Del Deo. Il Papa foriano detta, il Barone lacchese scrive e dispone.

Tutto deve essere spinto ed estremizzato in questi due mesi per preparare l’eventuale contesa post-sentenza. Nuove battaglie e nuovi terreni di scontro contro l’odiato nemico, gli oppositori di oggi che potrebbero farsi maggioranza di governo domani, ma anche no. Schede e conteggi permettendo.

Il gruppo “Libertà Libertà”

Venerdì, dopo il duetto sindacale si è tenuto il gruppo di maggioranza verità. L’ennesimo. Tre gli obbiettivi per preparare il terreno di scontro in vista del Consiglio di Stato: il famigerato porto e l’immancabile variazione della pianta organica e la modifica allo statuto comunale. Sono queste ultime due questioni, però, ad essere più succulente. Parliamo nel primo caso di una delibera di Giunta per la modifica della pianta organica a cui stanno lavorando i massimi esperti del comune unitamente ad alcuni “amici” loro. Una modifica per la quel si sarebbe chiesta anche la consulenza del comandante dei vigili Raffaele Monti.

Questo è quanto ci è dato apprendere. La modifica sarebbe stata favorita da una nota propedeutica fatta dal capo dell’ufficio tecnico Alessandro Dellegrottaglie responsabile UTC con la quale si dice che lo stesso capo dell’Ufficio Tecnico non ha la possibilità di evadere le pratiche riguardanti le opere pubbliche perché oberato di lavoro e con il solo supporto dell’Ingegnere Flavia Ramona Cesana Romano. Così, modificando la pianta organica si inserirebbe un tassello alla Finanza. Ritornerebbe il posto vacante prima occupato da Salvatore Mele, poi rivisto e tolto con la pianta organica dei commissario prefettizio lo scorso biennio 2019/ 2020. Questa revisione in aggiunta della pianta organica consentirebbe in un colpo solo di soddisfare due accordi politici e risolvere altrettante questioni.

Ovvero per finalizzare ogni accordo, però, serve modificare lo statuto comunale ed istituire la figura del presidente del consiglio comunale (una figura a “pagamento” al pari degli assessori). Così facendo si verificherebbe uno slittamento con Giacinto Calise che potrebbe essere il “primo” Presidente, lasciando vacante il posto di assessore che consentirebbe a Pieruccio Monti di entrare in Giunta ed esaudire il desiderio di vedersi attestare l’enorme mole di consensi. Cucciolo incompreso.

Datemi una C, datemi una D

Non è cosi semplice per ora però. Al fine di poter inserire il “presidente” bisogna, cambiare lo statuto e passare per il Consiglio comunale (ultima seduta tenutasi ieri e punto eliso per maggiori approfondimenti richiesti dalla minoranza e accordato da Pascale) e, solo successivamente, modificare per mantenere gli accordi politici la pianta organica. Insomma un progetto laborioso.

Con la variazione in pianta organica si sistemerebbero, in un colpo solo, Manuela Arturo di Forio tanto voluta dal sindaco Del Deo. Sullo scacchiere, così, nella “C” libero in segreteria andrebbe la Arturo, mentre alle D delle finanze (in part time) andrebbe Gianni Calise, il fratello dell’assessore pronto al salto da presidente del consiglio, Giacinto Calise.

Sul fronte porto, invece, al momento, solo dichiarazioni di intenti e nulla di concreto. L’imperativo è cacciare Giuseppe Perrella e Domenico De Siano.

Consiglio comunale on line e consiglieri off

Dopo i gruppi è stata la serata di un estenuante consiglio comunale. Scaramucce via PEC risoltesi con il ritro del 6° punto all’ordine del giorno che prevedeva proprio l’istituzione del Presidente del Consiglio. La minoranza ha prodotto una nota dove rilevava la illegittimità della procedura che necessiterebbe, al loro dire, di un consiglio ordinario a differenza di quello straordinario tenutosi ieri sera. La maggioranza ha riscontrato sostenendo la piena legittimità della procedura, ma revocando comunque il punto per motivi presunti di “buona collaborazione“. Sic!

A Pascale non resta che convocare un nuovo congresso in barca con Del Deo.

Intanto nell’assemblea di ieri, virtuale come la politica lacchese, è andata in scena una seduta al limite dell’abominevole con il sindaco facente funzioni di predicente costretto a leggere poter ore tutto lo statuto ed il regolamento. Collegamenti via web da cucine e mobilifici, con un dibattito al limite del tragicomico con la cena pronta sui fornelli.

E se la discussione istituzionale langue, a questo punto è chiaro che la guerra interna alla maggioranza Pascale sia legata alla questione di prestigio e di potere e al peso specifico, praticamente inconsistente, dei singoli. Ieri con la mancata approvazione della figura di Presidente del Consiglio si è acclarato l’ennesimo stop per le velleità di assessore di Monti così come il via libera alle promesse fatte a Giacinto Calise. La deflagrazione innescatasi con il consiglio di ieri potrebbe essere così forte che per lungo tempo potrebbe essere in grado di sovrastare anche il rumore dell’elezione sospesa in vista del Consiglio di Stato.