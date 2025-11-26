FdI inchiodata alla superficie. Consenso leggero e partito senza radici

Il totale dei voti di Fratelli d’Italia sull’isola d’Ischia è 3.692. Un numero che certifica una presenza, non un dominio. Un consenso a macchia di leopardo, con picchi evidenti a Forio e nel Comune di Ischia, e una tenuta più debole negli altri centri, segno di un partito che cresce solo dove ha messo radici vere e non dove si è limitato a piantare bandiere elettorali dell’ultima ora.

A Forio, il risultato va letto anche alla luce della trazione esercitata dalla maggioranza di Stani Verde, che, pur divisa al suo interno secondo la sua natura allargata e composita, con anime e partiti diversi, ha finito per funzionare da moltiplicatore di consenso. Una spinta politica trasversale, favorita anche dalla sintonia con Michele Schiano di Visconti, che ha consentito a Fratelli d’Italia di inserirsi dentro una filiera locale già strutturata. Non un risultato isolato, quindi, ma il frutto di un equilibrio fatto di amministrazione, relazioni e convergenze pratiche più che ideologiche.

Diversa la dinamica a Ischia, dove il dato elettorale segna un passaggio politico più netto. Qui Gigi Mollo e Ida De Maio si prendono il partito, ne diventano il riferimento reale sul territorio e aprono una nuova fase. Non è solo una questione di numeri, ma di posizionamento politico. Da questo voto si può iniziare a ragionare concretamente su quella che potrebbe essere, nei prossimi anni, un’alternativa di destra credibile, non più solo evocata ma costruita intorno a volti, relazioni e radicamento locale.

Dentro questo quadro si colloca anche la prova elettorale di Fele, che restituisce una fotografia piuttosto chiara del rapporto tra Fratelli d’Italia e l’isola. Non un trionfo, ma nemmeno una scomparsa dal radar. Il voto raccolto parla di una presenza che resiste, pur dentro limiti evidenti e con una rete organizzativa che resta fragile e discontinua. Fele beneficia di un elettorato che riconosce una linea coerente e un posizionamento leggibile, ma paga l’assenza di una struttura realmente radicata e capace di accompagnare la candidatura in maniera capillare. È il segno di un partito che sull’isola c’è, mantiene una sua base, ma fatica ancora a trasformarla in peso politico autonomo e stabile. Una presenza che non decolla, ma nemmeno si spegne.

Marco Nonno si conferma il riferimento più vicino di Fratelli d’Italia all’isola, chiudendo come primo dei non eletti in Consiglio regionale. Un risultato che, sul piano personale, rappresenta una buona affermazione e certifica la sua capacità di intercettare consensi anche in un territorio storicamente distante dalle geometrie del centrodestra di governo.

Ma il dato, letto insieme alla geografia isolana, dice altro: che Fratelli d’Italia esiste più nelle dinamiche esterne che nella quotidianità politica locale, più nei simboli che nei circoli, più nelle dichiarazioni che nella costruzione di una classe dirigente territoriale.

Il risultato finale, quindi, illumina i singoli ma mette in controluce il partito. Non solo merito per la candidatura, non solo limite per la sigla. Piuttosto l’incontro tra un profilo che cresce e un contenitore che, sull’isola, deve ancora dimostrare di esserci davvero. Il consenso c’è. Ma, per ora, resta leggero. E a Ischia lo sai meglio di me: se non lo zavorri con strutture vere, il primo vento se lo porta via.

Gli Sciupys resistono

I 280 voti di Adamo Guarino e i 145 di Ione Abbatangelo ad Ischia non sono solo numeri da conteggio finale, ma il segnale concreto della tenuta del gruppo dei cosiddetti “Super Quattro Balestrieri”. Un risultato che pesa proprio perché maturato in una fase di quasi totale assenza dai ruoli amministrativi del Comune di Ischia, in quella che può essere definita senza forzature una vera e propria “dieta” di potere.

Eppure, nonostante un lungo periodo lontano dalle stanze decisionali e l’assenza di una candidatura diretta, il gruppo dimostra di non aver perso consistenza né radicamento. Il loro consenso non si consuma con le esclusioni, ma sembra anzi rafforzarsi nella dimensione personale e relazionale, confermando una rete che resiste al tempo, alle stagioni politiche e ai cicli amministrativi. Non un exploit estemporaneo, ma la dimostrazione di una solidità silenziosa, che continua a pesare nel panorama ischitano anche quando qualcuno finge di non vederli. Ed è difficilissimo!