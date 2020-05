Fca-Psa, niente dividendo nel 2020, la fusione va avanti

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles e quello di Peugeot hanno deciso ciascuno di non distribuire nel 2020 un dividendo ordinario a valere sull’esercizio 2019, “alla luce dell’impatto dell’attuale emergenza dovuta al COVID-19”.

FCA e Groupe PSA confermano in una nota che “le attivita’ in preparazione della fusione 50/50” delle loro attivita’ annunciata nel dicembre del 2019 “procedono positivamente, ivi compresi gli adempimenti per l’approvazione da parte delle Autorita’ antitrust ed altre Autorita’”.

“Ci si attende che la fusione sia completata nei tempi previsti, prima della fine del primo trimestre del 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle closing conditions d’uso”, conclude la nota.

