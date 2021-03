Fatti veri e firme false? A Lacco Ameno è ancora tempo di denunce apocrife. Partono le indagini

Ida Trofa | Sarebbero diversi i filoni d’indagine in corso e condotti dai diversi organi di PG su delega della Procura di Napoli nel merito degli esposti apocrifi e dei relativi solleciti in quel di Lacco Ameno. Decine di esposti poi disconosciuti a nome e a carico di altrettanti cittadini lacchesi.

Da settimane continuano ad arrivare all’indirizzo delle forze dell’ordine e dei consiglieri comunali, denunce e lettere dai toni inquietanti. Esposti, però, puntualmente bollati come carta straccia dagli indicati firmatari che dichiarano di non aver mai redatto né tanto meno sottoscritto le denunce attribuitegli.

Denunce apocrife e improvvidi solleciti

Ancora nell’occhio del ciclone abusi edilizi e forzature politiche. Firme false e fatti veri che scuotono, nelle fondamenta, il Palazzo di Piazza Santa Restituta tanto che la magistratura ha deciso di vederci chiaro delegando all’inchiesta le forze dell’ordine isolane.

Ciò, non solo per il contenuto degli esposti, ma per l’enorme mole di scritti apocrifi con tanto di firme perfettamente imitate e nel merito delle quali, dopo il disconoscimento, giungerebbero persino solleciti all’inchiesta e all’intervento del tipo: “Sono mesi che denunciò perché non intervenite?”. Questo non sapendo del puntuale disconoscimento delle firme e degli esposti e dell’altrettanto puntuale ricorso alla querela contro ignoti. Insomma l’assurdo nell’assurdo.

Si cerca negli ambienti della politica e soprattutto nel Palazzo

Procedure dietro le quali ci sarebbe qualche politico, o congiunto stretto di un politico che opera al comune e, per questo, sarebbe non solo in conflitto di interessi, ma a rischio di finire nel maglio della giustizia per uso improprio del suo ruolo, accesso e uso indiscriminato di atti sensibili e falsificazione di firme. Si cerca di inquadrare così, la mano e il volto reale del “piumato” negli ambienti della Politica ma anche nelle stanze del Palazzo. Stando a quanto ci è dato apprendere e come sostengono fonti ben informate, le denunce sarebbero state scritte da chi conosce molto bene le vicende locali e abita stabilmente il municipio. Un quadro a tinte fosche che nel tentativo di denunciare (vigliaccamente senza esporsi ed usando l’altrui nome) ipotesi di reati gravi e altrettanto pericolose protezioni politiche per finalizzare tali reati, mette in mostra l’uso ambiguo e squallido del Palazzo Municipale. Un Municipio dove i dati sensibili e le questioni private di ogni singolo cittadino sono alla merce di male intenzionati e pericolosi personaggi in cerca di rivalsa.

Nei contorni di quanto sta accadendo, nelle lettere, ci sono passaggi gravi, ma altrettanto grave è l’atteggiamento di chi si rende autore di queste missive.

L’imbarbarimento della politica a Lacco Ameno ha raggiunto livelli elevatissimi e il clima rovente che si è creato con i corvi diventa ogni giorno più pesante, ben lungi dal dialogo e dal confronto necessario a costruire un progetto di paese. Un paese che necessiterebbe di una politica impegnata e sulla quale, invece, aleggiano corvi, qualche cornacchia e minuziose inchieste giudiziarie.

Tutti gli uomini del senatore

La stagione dei corvi al palazzo municipale va avanti, dunque, più prolifica che mai. Cosi, unitamente alla guerra legale e politica che sta annoiando ma anche uccidendo questi mesi post elettorali, sta diventando un caso a parte anche la vicenda delle denunce tanto da meritare indagini incrociate e apertesi su più fronti. La storia va avanti da mesi ed è cominciata subito dopo le elezioni. Si tratta per lo più di abusi edilizi. Questi i casi più importanti di cui omettiamo generalità e particolari indicando solo la matrice. L’estensore delle denunce, tutte disconosciute, viene indicato, di volta in volta, in un nome diverso, ma sempre vicino al Senatore Domenico De Siano e avverso un soggetto appartenente al di lui schieramento.

Antonio Monti, Aurelio De Luise, Aniello Silvio e la famiglia del consigliere Antonio Di Meglio detto Polito e persino una cittadina impegnata e lontana nella sua casa al Nord come Caterina Ciannelli. Insomma tutte con nome e cognome ma false. Tutte inviate al Palazzo Comunale di Piazza Santa Restituta e alle forze dell’ordine. Il contenuto non è noto ma si tratterebbe di pagine in cui qualcuno riporterebbe presunte malefatte e soprattutto presunti abusi edilizi oltre a diverse e più articolate accuse nei confronti degli esponenti di opposizione. Tutte non confermate e seguite da esposto querela contro ignoti. I veleni e le guerre intestine all’ombra del Fungo non sono certo una novità. Potere e politica, vizi e soldi facili sono ormai il segno distintivo. La strategia delle “minacce“ anonime non solo prosegue, ma sembra essere entrata proprio ora nel vivo.