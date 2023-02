Gaetano Di Meglio | Viviamo in un mondo fantastico. Una sorta di “Selva Oscura” dove capitano cose che neanche immagineresti.

Il comune di Lacco Ameno è uno di quelli che, rispetto a tanti altri, possono godere delle facilitazioni legislative per assumere dipendenti in virtù del sisma e della frana. Una concessione che altri comuni non ne hanno eppure, la giunta di Giacomo Pascale (che politicamente si regge su una sola manina) ha avuto la necessità di assumere, per un mese, un tecnico di categoria D dal vicino comune di Forio.

Non bastano quelli assunti con i famosi concorsi e gli altri assunti con le leggi “speciali” per Ischia, ne serve uno ad hoc. Ma perché? Perché “il Comune di Lacco Ameno soffre di carenza di personale addetto all’Ufficio Urbanistica anche a seguito degli eccezionali adempimenti connessi alla gestione della fase di ricostruzione post sisma del 21.8.2017 e dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2022 in relazione al gravissimo evento franoso del 26.11.2022, tale da non consentire di assolvere ai servizi essenziali ordinari ed alle richieste dei cittadini”.

Appunto, lo stato ha dato la possibilità al comune di Lacco Ameno di assumere altre figure. Ma non è questo il caso e non andiamo per le lunghe. La vicenda Nicola Regine per un mese a Lacco Ameno è legata alla questione Ciannelli-Rocchi, ovvero i familiari del presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno.

Risolvere il problema di Dante De Luise per Giacomo Pascale è questione di vita o di morte politica. E la vicenda di Lacco Ameno e delle questioni relative al “personale addetto all’Ufficio Urbanistica” è tutta un problema.

La verità è una: Caterina Ciannelli ha presentato una serie di denunce, diffide e ricorsi al TAR avverso sia le condotte omissive del Comune di Lacco Ameno sia avverso il “silenzio” ricevuto anche dopo le pronunce del TAR. Una battaglia amministrativa che ha avuto un complicato risvolto anche sul piano penale. Un risvolto così complicato che vede Alessandro Delle Grottaglie impedito nel gestire il caso con la terzietà che si richiede. Non sappiamo che Delle Grottaglie sia destinatario di pronunce da parte della Procura, ma sappiamo che c’è un’informatica in carico al Dott. Simone De Roxas e che c’è un precedente procedimento penale in carico al Sostituto dott. Landolfi.

Una battaglia amministrativa e penale che mette fuori uso la risorsa Delle Grottaglie. L’altra risorsa potenziale che avrebbe potuto mettere mano alla questione Ciannelli-Rocchi è Enzo D’Andrea. Eppure, il dirigente da poco rinnovato è stato messo fuori uso dalla questione porto di Lacco Ameno. Per D’Andrea, infatti, c’è la conclusione delle indagini per turbativa d’asta. Una questione delicata che si svilupperà nelle prossime settimane e che accende più di un riflettore sul caso Lacco Ameno.

Fatti fuori questi due, ovviamente, nessun altro dipendente del comune di Lacco Ameno è pronto a sacrificarsi per il presidente del consiglio e per la tenuta della maggioranza. E Nicola Regine? Nicola Regine ha dovuto timbrare questo cartellino per “ordini superiori”. E’ poco da dire. Ed è anche possibile che nei pomeriggi che passerà a Lacco Ameno invece che a Forio non arriverà a nulla.

In ogni caso è interessante mettere in evidenza due passaggi del decreto di nomina.

Il primo l’abbiamo già letto. Pascale assume perché deve risolvere una problematica seria: “tale da non consentire di assolvere ai servizi essenziali ordinari ed alle richieste dei cittadini” E come lo fa? Lo fa con un dipendente al di fuori dell’orario di servizio prestato presso l’ente di appartenenza, nell’arco di due giornate lavorative, a seconda delle esigenze, per un totale di 6 ore settimanali”.

E in questo, che dire, mettiamoci a “seguir virtute a caunoscenza”