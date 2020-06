Fatevi visitare! | #4WD

L’ignoranza e l’arroganza, anche dopo i sacrifici patiti a causa del lockdown, rimangono i valori imperanti tra i tanti, troppi leoni da tastiera. Ho già avuto modo di esprimermi, in un recente passato, su forme di intolleranza subite da parte di veterocomunisti nullafacenti e senza una precisa identità ed utilità nel sociale, ma che si piccano del potere di puntarti il dito contro solo perché non la pensi come loro. Ieri, poi, ho pubblicato un post in cui mostravo i frutti della mia prima cucciolata di conigli “blu di Vienna”, una specie ricercata che sto portando avanti da circa un anno con grande passione amatoriale, garantendo agli animali condizioni ideali di allevamento e facendo di tutto per diffonderli tra amici meritevoli di entrarne in possesso.

Eppure gli idioti sono sempre in agguato! Molti di loro, vestendo i panni dei novelli animalisti, hanno gridato allo scandalo nel vedere la foto di quei sei coniglietti in gabbia, quasi facendo finta di non sapere che ogni domenica, qui ad Ischia, statisticamente ne andranno in tegame forse quasi diecimila, alcuni dei quali anche sulle loro tavole o su quelle dei loro parenti stretti. O magari, seppur disdegnando di mangiare il coniglio perché “mi fa tenerezza”, non si pongono lo stesso problema con pesci, crostacei, bovini, suini e derivati della loro lavorazione. E qualcuno di loro, ancorché amico di vecchia data, ha ben pensato di rimuovermi dai propri contatti: sto ancora stracciandomi le vesti per questo e, forse, stanotte non dormirò (ci credete, vero?).

Non è andata tanto meglio -scusate il gioco di parole- al mio amico Pierre Di Meglio. Il “francesino”, reo di aver scaricato l’app “Immuni” per la tracciabilità dei possibili contagiati Covid dandone notizia su Facebook, ha preso atto che -scrive testualmente- “c’è gente che mi sta cancellando dai contatti inviandomi una lettera di scuse in privato”, in quanto teme la violazione induttiva della propria privacy.

Ma… state bene sul serio?