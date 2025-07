Fatevi sotto! Disagi e disorganizzazione al concerto dei Ricchi e Poveri

Doveva essere una serata di festa, musica e leggerezza, invece si è trasformata in una lunga odissea di disagio e indignazione. Il concerto dei Ricchi e Poveri in piazza Marina, sta mostrando il volto peggiore di una macchina organizzativa che, ancora una volta, si è rivelata impreparata a gestire l’afflusso di pubblico.

Alle 19:40, come da disposizioni, i partecipanti sono stati fatti accomodare in platea, molti dei quali giunti con largo anticipo per assicurarsi un buon posto. Fin qui nulla di anomalo. Il problema è sorto con l’avvicinarsi dell’orario d’inizio: dalle ore 21 in poi, chi ha manifestato l’esigenza di uscire dall’area – anche solo per bisogni fisiologici – si è visto negare il permesso o, nei casi più “fortunati”, ha ricevuto vaghe rassicurazioni sulla possibilità di rientrare. Di fatto, molti hanno rinunciato per timore di perdere il posto, o peggio, di non poter rientrare affatto.

Una scelta incomprensibile, al limite dell’irresponsabilità, se si considera che tra il pubblico erano presenti persone di ogni età, anche anziani e famiglie con bambini. Ma a rendere il tutto ancora più grave è l’assenza totale di bagni chimici all’interno del recinto di Piazza Marina. Un dettaglio che definire trascuratezza è un eufemismo, soprattutto in un contesto dove è risaputo che gli eventi possono protrarsi per ore. Alle 21:30, infatti, gli artisti non si erano ancora esibiti, aggravando ulteriormente la condizione di chi, nel frattempo, doveva gestire una necessità primaria nell’indifferenza delle autorità locali.

La mancanza di servizi minimi essenziali, unita a regole d’accesso rigide e prive di buon senso, ha fatto sì che una serata che avrebbe dovuto celebrare la musica italiana si trasformasse in un incubo logistico. Qualcuno, con amara ironia, ha osservato che per resistere era necessario portarsi un catetere o un pappagallo da casa.

A chi descrive questa organizzazione come “perfetta”, viene naturale chiedersi con quale metro venga valutata l’efficienza. Forse con quello della rassegnazione, o peggio, del disinteresse verso i cittadini.

Non è solo una questione di scomodità. È una questione di dignità. Quando un evento pubblico trascura i bisogni fondamentali delle persone, viene meno non solo la qualità dell’organizzazione, ma anche il rispetto per il pubblico stesso.

Casamicciola, ancora una volta, ha perso un’occasione per dimostrare che anche un piccolo comune può essere all’altezza di un grande evento. Invece, resta il sapore amaro di una serata che molti, purtroppo, non ricorderanno per la musica, ma per l’umiliazione di non essere stati ascoltati.