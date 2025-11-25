Fastweb+Vodafone, da telco servizi integrati per l’energia

“Tre i pilastri della nostra strategia: consapevolezza, vicinanza al cliente e qualità. Grazie al digitale mettiamo a disposizione dei nostri clienti MonitorConsumi, il servizio che ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza ed aiutarli a prendere decisioni più informate in materia di consumo energetico”.
Il servizio Monitor Consumi, che sfrutta machine learning, è uno strumento concreto e molto semplice da utilizzare e contribuisce ad un uso migliore dell’energia elettrica in ambito domestico.
Non mancano i riferimenti allo sviluppo tecnologico e all’approccio innovativo delle telco e di Fastweb + Vodafone, e Negri ha ricordato le tappe dell’implementazione dell’AI: dalla FastwebAI Factory, il Supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD inaugurato a luglio 2024, al lancio della piattaforma Fastweb AI Suite avvenuto a maggio 2025, e dedicata ad aziende e PA, sottolineando l’importanza di innovare in sicurezza, garantendo che i dati rimangano in ambienti protetti.
– Foto Italpress –
(ITALPRESS).