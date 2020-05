Fase 2. Di Scala: “De Luca chiarisca su sbarchi diportisti isole golfo”

“C’è un’ordinanza regionale che vieta alle imbarcazioni private l’approdo sulle Isole del Golfo fino al 31 luglio e la Regione non lo sa”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. “La Regione, stando a quanto mi viene comunicato – spiega l’esponente di Forza Italia -, è convinta di aver imposto il divieto di sbarco solo ai diportisti provenienti dalle altre regioni e comunque fino al 2 giugno”.

“Non è così – prosegue la presidente della commissione Sburocratizzazione-: il disposto dell’Ordinanza n. 48 parla testualmente di una decorrenza dal 18 maggio al 31 luglio di misure, che al punto 4.1. riguardano i divieti di sbarco sulle isole tanto per i diportisti provenienti da altre regioni quanto per quelli campani. Più che giustificato dunque l’allarme degli ormeggiatori, più che giustificate inoltre le preoccupazioni delle capitanerie dei porti di Ischia, Capri e Procida”.

“Aspetto smentite documentate, ma soprattutto, in ordine ai gravi danni economici per le relative attività economiche isolane, mi aspetto una norma, magari non solo annunciata, di buon senso”, conclude Di Scala.