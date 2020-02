Fascisti solo da una parte | #4WD

Mi è piaciuto molto l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera di giovedì scorso, in cui ha delineato con la sua consueta profondità lo stato dell’arte della destra italiana e i tre punti dolenti che dovrebbe seriamente affrontare per tentare di sovvertire l’orientamento del “centro” naturale che tende ad allontanarsene. Ma c’è un passaggio del suo articolo che merita di essere tagliaincollato:

“…il fascismo sarebbe stato un’espressione per antonomasia della destra e quindi l’Italia, se non è governata dalla sinistra, sarebbe costantemente a rischio di ripiombare nella dittatura o comunque in un regime di reazione più o meno mascherata. Ne segue che nell’immaginario ufficiale della Repubblica tutti coloro che per una ragione o per l’altra sono in modo aperto schierati contro la sinistra (come ovviamente è la destra) sono per ciò stesso sospetti di essere — almeno potenzialmente e nei modi consoni ai tempi — una reincarnazione del fascismo, come minimo dei suoi «oggettivi» battistrada. Non a caso, nel corso dei decenni sono stati via via puntualmente accusati di essere tali la Democrazia Cristiana, i presidenti degli Stati Uniti, Craxi, Berlusconi, Indro Montanelli, Renzo de Felice, chiunque. Di fronte a tutto ciò è inutile qualsiasi tentativo di analisi, di correzione, di distinguo, non c’è niente da fare. Inutile dire che l’immaginario di cui sopra determina le opinioni di un gran numero di cittadini, della maggioranza dei organi di stampa, delle istituzioni culturali, di molta parte dell’establishment, cioè di quelle istanze che rappresentano e influenzano in modo decisivo l’elettorato di centro.”

Rispetto a questa azzeccatissima riflessione, che da uomo di centrodestra mi tocca molto da vicino, sono portato a pensare che le percentuali ottenute dal centrodestra a guida Salvini, non ultima quella in Emilia Romagna alle ultime regionali, rappresentino di questi tempi un autentico miracolo. Ma soprattutto, mi chiedo se è possibile che nell’epoca di internet e degli arti biomediatici, possano ancora essere cavalcati spudoratamente e con grande faccia tosta pregiudizi del genere. E quando ciò accade, a parte poche “penne libere”, tutto tace! Ma si può?