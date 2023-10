Fare presto su Via G. Mazzella. Stani Verde ordina a De Girolamo: «Esecuzione immediata delle opere!»

Gaetano Di Meglio | Nemmeno il tempo di aggiudicare i lavori su via Giovanni Mazzella nel tratto del Soccorso (di cui riferiamo in dettaglio nell’articolo a lato), che il sindaco Stani Verde ha adottato una ordinanza per la esecuzione immediata delle opere. Una sollecitazione all’ufficio preposto, il I Settore, affinché non si perda tempo.

Una iniziativa irrituale, ma le cui motivazioni trovano fondamento nel grave dissesto di quel tratto di costa e nella consapevolezza che la situazione potrebbe rapidamente peggiorare.

In premessa infatti il primo cittadino di Forio evidenzia « che le condizioni statiche dell’arteria stradale denominata via G. Mazzella, già fortemente compromesse dall’evento sismico dell’agosto 2017 e dagli eccezionali eventi metereologici del novembre 2022, hanno subito un ulteriore peggioramento a seguito delle recenti mareggiate».

Avvertendo che «Il crollo di ulteriori porzioni di falesia comporterebbe la necessità di interdire completamente la circolazione stradale lungo la suddetta arteria, con i conseguenti disagi sia in termini di mobilità che di protezione civile, in quanto tale arteria risulta inserita come vie di esodo nel vigente PEC (Piano di emergenza comunale, ndr)».

Quindi richiama l’iter del progetto e l’avvenuta aggiudicazione dei lavori. A questo punto, «considerata la necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla esecuzione delle opere al fine di evitare ulteriori prevedibili cedimenti del costone in parola ed al fine di evitare gravi conseguenze per la pubblica e privata incolumità» e «attesa l’urgenza tale da non consentire alcun indugio per l’avvio dei suddetti lavori» ha adottato il provvedimento.

Il sindaco ordina e dispone «che con effetto immediato si proceda alla esecuzione dei lavori appaltati con determina 1566/2023 demandando al responsabile del Settore I di porre in essere tutte le procedure tecniche ed amministrative finalizzate all’avvio ed alla esecuzione delle predette opere».

In diversi casi, anche dopo l’aggiudicazione dei lavori, trascorre del tempo prima di dare avvio alla effettiva realizzazione. Gli uffici comunali, oberati di lavoro, non procedono con celerità. Ma questo – ha voluto sottolineare Stani Verde – è un caso particolare. E del resto le ripetute chiusure negli anni di via Giovanni Mazzella stanno a testimoniare l’effettiva urgenza di risolvere il problema.