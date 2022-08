Far west foriano, Vito Iacono: “La politica non può sempre finta di niente”

Con un commento, dettagliato, il candidato sindaco Vito Iacono non manca la sua partecipazione al dibattito che si sta animando attorno alla domenica da dimenticare. “Ma la politica – scrive Iacono – non può fare sempre finta di niente e voltarsi dall’altra parte. Spero che qualcuno batta un colpo e dica, ma soprattutto faccia qualcosa. E’ evidente che non c’è una strategia di controllo del territorio, e per fortuna che ci sono le forze dell’ordine, i carabinieri, nel disagio di una caserma che non c’è, e la polizia che limitano i danni materiali, di immagine e quindi economici. C’è tanta bella gente in giro, non sporchiamo la nostra bella terra e la loro vacanza”.

Politica senza spina dorsale

“E poi il carrattrezzi che esagera – aggredisce Iacono – , anche se adesso si è “miracolosamente” calmato, le spiagge sporche, la inopportunità di alcune presenze, etc., la risposta della politica, se arriva, arriva sempre tardiva e sempre dopo la denuncia dei cittadini e della stampa. La politica è chiamata a prevenire il disagio dei cittadini non a rincorrere i loro disagi o limitarsi a dare voce, demagogicamente, alle loro lamentele”.

Attacchi politici agli “altri”

Per esempio, le determine che regolamentavano il costo del servizio carrogru, oneri straordinari compresi, sono di febbraio, di marzo, per la precisione la determina dell’aggiudicazione definitiva del servizio di rimozione, deposito e custodia della auto per le annualità 2022-2027 (??? sigh, sigh, sigh) con un agio del solo 8% a favore del comune è del 22-03-2022. Perché chi siede in consiglio comunale, in maggioranza o in opposizione nessuno ha letto o opposto quegli atti e solo oggi demagogicamente ne denuncia gli eccessi???

E comunque … buona estate!!