Far west foriano: se il problema è tutto ischitano!

Si chiariscono i contorni di quello che è successo ieri a Forio. Mentre al Fortino sono incontro le indagini per proseguire, anche, d’ufficio nei confronti di chi ha commesso reato, al Punta del Sole non si è verificato nessun reato procedibile d’ufficio bensì a querela.

Il lungo lavoro della Polizia, che ha solo iniziato, invece, è servito a calmare gli animi di chi ha prenotato un hotel quattro stelle e poi si è ritrovato in una struttura che non rispetta quei canoni e che non hanno convinto gli ospiti.

Reazioni scomposte, piatti sbattuti a terra ma nessun reato. Dopo l’intervento della Polizia, la struttura ha anche provveduto a risarcire gli ospiti di quanto versato e che poi hanno lasciato l’hotel.

Il caos di ieri era è più colpa nostra che di altri. Diciamocelo e facciamocene una ragione.

Il problema che viene fuori, però, è un altro ed è legato a due fattori collegati ma distinti. Il primo è la qualità dei servizi che vengono offerti, il secondo, invece, la gestione, libera, del mercato. Due problemi che coinvolgono tutto il comparto isolano: le offerte roulette, gli over booking mal gestiti. Ma ne avremo modo di parlare in altre occasioni.