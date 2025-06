«Far west alla Spiaggia dei Pescatori, tra omertà e intimidazioni»

Il vaso ormai trabocca e l’ultima goccia è stata versata nei giorni scorsi. La zona della Spiaggia dei Pescatori alla Mandra, da sempre in estate teatro di episodi di inciviltà se non di violenza, è divenuta ormai invivibile.

Un problema denunciato da tempo, ma finora nessuna delle autorità preposte si è attivata per garantire un po’ di tranquillità a residenti e ospiti. In determinate ore della giornata torme di ragazzi e ragazzini trasformano la spiaggia e le aree circostanti in una sorta di Bronx. Non solo partite a pallone, ma risse e schiamazzi a tutt’andare. E i colpevoli non sono i “soliti” napoletani, bensì rampolli di famiglie del posto.

Il che rende ancora più grave il clima generale di omertà e intimidazione che ormai si respira in zona. Ora i residenti, stanchi, hanno deciso di inviarci una lettera aperta affinché chi di dovere intervenga per ristabilire l’ordine e un minimo di condizioni civili. A fronte di una «situazione di crescente degrado sociale, inciviltà diffusa e assenza di interventi da parte delle autorità competenti», come detto ben nota da anni e anni, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell’esasperazione è stato l’ultimo episodio verificatosi, che ha visto come vittima un’anziana turista straniera. Scioccata e impaurita, la donna difficilmente tornerà a Ischia per le vacanze…

CLIMA DI TENSIONE URBANA

Un grido d’accusa e un appello: «Siamo un gruppo di residenti della zona di Via Spiaggia dei Pescatori, un angolo suggestivo e storico del centro di Ischia, che da anni vive forzatamente una situazione di crescente degrado sociale e assenza di controllo delle autorità.

Nel tratto compreso tra i civici 54 e 90, una strada pubblica e di servizio — che nulla ha a che vedere con una zona designata a livello ricreativo o un’area ludica — si assiste quotidianamente a assembramenti disordinati, schiamazzi, litigi e comportamenti intimidatori, tanto da generare un clima di vera e propria tensione urbana. Ieri, tra i tanti episodi ormai “normali”, se ne è verificato uno particolarmente inquietante.

Una signora straniera anziana, in vacanza sull’isola, stava tranquillamente prendendo il sole sulla spiaggia, quando è stata brutalmente e senza alcun riguardo avvicinata da un gruppo di ragazzi. I giovani — come purtroppo accade quasi ogni giorno — cercavano di accedere al tetto di una casa privata per recuperare l’ennesimo pallone finito lì. E per farlo, hanno insistito affinché la signora li facesse entrare nel suo alloggio in affitto.

La donna, che non parlava italiano e non comprendeva la situazione, si è spaventata a tal punto da cercare aiuto ed infine cercare rifugio nella propria abitazione, mentre intorno nessuno interveniva. Le madri, i padri e altri adulti presenti sembravano trovare la scena normale, quasi divertente. Ma quello che si stava verificando non era un gioco: era un episodio di intimidazione verso una donna sola, impaurita e vulnerabile. Un vergognoso comportamento da parte di tutti quelli presenti.

Solo una giovane signora del luogo ha avuto il coraggio di intervenire e redarguire i ragazzi, facendo notare la gravità della situazione.

SERVONO AZIONI CONCRETE

A seguito dell’accaduto, qualcuno ha allertato i Vigili Urbani che, a differenza di episodi precedenti, sono intervenuti prontamente — e questo va loro riconosciuto. Anche un rappresentante del Comune, informato della situazione, ha mostrato attenzione cercando di mettersi in contatto con la signora coinvolta. Purtroppo, forse per lo spavento o per difficoltà linguistiche, non è stata presentata alcuna denuncia formale.

Questa vicenda, che in qualsiasi altro contesto avrebbe fatto indignare un’intera comunità, qui viene minimizzata, normalizzata, tollerata. Ma non è normale che un’anziana venga messa sotto pressione da ragazzini arroganti. Non è normale che gli adulti presenti si voltino dall’altra parte o ridano. Non è normale che tutto questo si ripeta ogni giorno.

Non è normale che una strada pubblica e di passaggio diventi, senza alcun controllo, un campo di guerriglia psicologica, un campo sportivo improvvisato, una pista per bici elettriche lanciate ad alta velocità. Quello che si osserva è la manifestazione evidente di una cultura anti-sociale sempre più radicata, dove il rispetto, la buona educazione e il senso civico sembrano dimenticati.

E ciò che più sconvolge è che gli adulti sono complici, non più educatori ma spettatori passivi — quando non diretti sostenitori — dell’arroganza dei propri figli. Dove siamo arrivati?

Il rischio è che, se non si interviene ora, la situazione possa sfuggire completamente di mano. E a quel punto non basterà più scrivere lettere. Le istituzioni devono intervenire, senza se e senza ma. Abbiamo più volte richiesto — senza ottenere risposte tangibili — maggiore presenza, controllo e azioni concrete da parte delle autorità. È importante sottolineare che i comportamenti incivili e intimidatori non sono opera di gruppi estranei all’isola, ma provengono principalmente da giovani e giovanissimi del posto, figli di famiglie ischitane che scendono quotidianamente verso la spiaggia dai centri abitati limitrofi.

Per questo ci rivolgiamo ai nostri concittadini, ai genitori, alle autorità competenti: è il momento di guardarsi allo specchio e riflettere seriamente su che tipo di società stiamo contribuendo a costruire. Questa è Ischia, non un far west balneare. E i residenti e gli ospiti della Spiaggia dei Pescatori meritano rispetto».