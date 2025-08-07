Far West alla Mandra, senza esito l’esposto a sindaco e forze dell’ordine

La situazione di anarchia nella zona della Mandra, già più volte segnalata nelle settimane e nei giorni scorsi, non trova rimedio. I residenti, esasperati, già il 25 luglio avevano presentato un esposto, consegnato personalmente al sindaco di Ischia e inviato via Pec alle forze dell’ordine. Una iniziativa che però, purtroppo, non ha sortito effetti concreti e tantomeno risolutivi.

L’“esposto collettivo per disturbo alla quiete pubblica e atti vandalici” alla Spiaggia dei Pescatori era indirizzato come detto a Enzo Ferrandino, al Comando della Stazione Carabinieri di Ischia, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando della Polizia Municipale di Ischia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Ischia merita molto di più di interventi tardivi e ordinanze “riparatrici”: servono visione, programmazione e controlli costanti, non risvegli improvvisi a stagione già inoltrata».

Una denuncia che traccia un quadro dettagliato dei problemi che rendono ogni giorno di più invivibile e pericolosa la zona: «I sottoscritti residenti e/o proprietari degli immobili siti in: Spiaggia dei Pescatori, Comune di Ischia esprimono formale denuncia in merito ai seguenti fatti:

Descrizione dei fatti (mesi estivi, particolarmente dal 1 Giugno al 31 Agosto):

Gruppi di minorenni e giovani che si assembrano in strada, di giorno e soprattutto nelle ore notturne, con comportamenti molesti: schiamazzi, canti, urla, musica ad alto volume. Consumo di alcolici in strada, con abbandono sistematico di lattine, bottiglie e rifiuti vari.

Conversazioni e cori da stadio ad alto volume fino a tarda ora.

Uso improprio della strada come area di gioco in particolare durante le ore pomeridiane (calcio, lancio oggetti), intralciando passaggio pedonale e veicolare.

Atti di vandalismo su citofoni, cartelli, serramenti, impianti condominiali, e accensione di fuochi con rifiuti abbandonati, con potenziale rischio di incendio.

Sfreccio pericoloso di bici e scooter elettrici.

Presenza abituale in strada, anche nelle ore notturne, di minori non accompagnati, anche sotto i 10 anni, senza alcuna sorveglianza adulta.

Tali episodi compromettono la sicurezza, la serenità e la vivibilità della zona, arrecando danni materiali e morali ai residenti e agli ospiti temporanei (turisti), e rappresentano una chiara violazione del decoro urbano, della normativa sul disturbo della quiete pubblica, e delle norme di sicurezza stradale.

Richieste:

Potenziamento dei controlli pomeridiani/serali/notturni da parte della Polizia Municipale e Carabinieri.

Pattugliamento intensificato, diurno e notturno, nei mesi estivi.

Identificazione e sanzione dei responsabili – anche per guida pericolosa – sotto i 14 anni.

Installazione di telecamere o segnaletica dissuasiva da parte del Comune.

Intervento dell’autorità scolastica o servizi sociali in situazioni di abbandono.

Riferimenti normativi: Art. 659 c.p. – Disturbo della quiete pubblica; Art. 635 c.p. – Danneggiamento; Art. 115 & 170 C.d.S. – Guida senza patente / veicoli non omologati; TULPS art. 688 (ubriachezza) e 659 (rumori molesti); Regolamenti municipali su tutela ambiente e decoro urbano».

I promotori dell’iniziativa hanno raccolto oltre 30 firme, non solo da famiglie residenti nella zona.

Sta di fatto che, come detto, nonostante la denuncia dettagliata e corredata dai riferimenti normativi, il risultato ha il sapore della beffa. «Ad oggi – evidenziano i residenti – nessun controllo sistematico è stato attuato. L’unico intervento registrato è stata la rimozione, alle 9 del mattino di un paio di giorni fa, di due ombrelloni e quattro sedie… molto fumo e niente arrosto».

ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE

Ora gli stessi residenti hanno deciso di rivolgere alcune domande al comandante della Polizia Locale di Ischia dott.ssa Chiara Romano e al sindaco Enzo Ferrandino in una sorta di “lettera aperta”. Per ribadire che l’allarme sulla sicurezza e l’ordine pubblico permane nonostante alcuni provvedimenti “di facciata” adottati dal Comune. E che continuano a verificarsi episodi gravi che non fanno dormire sonni tranquilli a residenti e ospiti.

Un atto d’accusa, quello dei cittadini: «Ci domandiamo, e crediamo di non essere gli unici, come mai a Ischia continuiamo a leggere nuove ordinanze per la zona della Mandra, ma senza alcun controllo visibile da parte delle autorità. Questo silenzio operativo riguarda sia la Polizia Municipale, sia i Carabinieri: sembra che si preferisca passeggiare tranquillamente nelle strade “climatizzate” e deserte come Via Roma durante il giorno, piuttosto che affrontare il vero problema, ossia il flusso incontrollato di bagnanti e in particolare gruppi di giovani che, a qualsiasi ora, creano disordine e insicurezza nella zona della Spiaggia dei Pescatori.

E mentre ciò accade, si parla di una ragazzo che proprio ieri notte – forse con una pistola o un’arma giocattolo – si atteggiava a “camorrista” in Piazzetta Ugo Calise, senza che nessuna autorità fosse presente. Chiediamo quindi pubblicamente alla dott.ssa Romano e al signor Ferrandino: qual è il senso di emanare ordinanze se poi non vengono fatte rispettare? Come si intende garantire la sicurezza reale nelle aree più problematiche, non solo l’ordine nelle zone più comode da presidiare? È accettabile che certe situazioni degenerino mentre le autorità sembrano assenti? Tutto si riduce alla programmazione: non ha senso parlare di misure estive il 6 agosto e di attività natalizie il 5 dicembre.

Chiunque sia responsabile al Comune – in primis il sig. Enzo Ferrandino come sindaco – sta mancando nell’adottare una pianificazione gestionale di base e nel prendersi cura dello sviluppo del Comune di Ischia come destinazione turistica di ambizioni nazionali. Quella a cui assistiamo è, purtroppo, una amministrazione “alla cieca”: il cieco che guida il cieco, incapace di prevenire criticità e di agire con la dovuta lungimiranza. Ischia merita molto di più di interventi tardivi e ordinanze “riparatrici”: servono visione, programmazione e controlli costanti, non risvegli improvvisi a stagione già inoltrata».