Fantacalcio: la formazione del Napoli

Ecco l’organizzazione della squadra di Mazzarri, a partire dai titolari fino agli utlimi consigli per gli acquisti

Il Napoli ha subito un cambio di organizzazione, in più è subentrato Mazzarri: ciò però non è bastato per mettere le cose a posto. La squadra è in affaticamento dall’inizio della stagione e tutti i leader, come Di Lorenzo e Osimhen hanno subito dei tracolli. Proprio Osimhen, così come anche Zielinski, è ormai propenso a cambiare squadra durante la stagione estiva. Tuttavia le voci di mercato potrebbero convincerli, soprattutto se dovessero giungere offerte allettanti. Il fantacalcio è quindi da considerare.

I nuovi arrivi in casa Napoli: promettono bene?

Gennaio si è aperto con delle new entry per la squadra azzurra, con gli esterni Mazzocchi, Ngonge, Traoré e Dendoncker. Mazzocchi già si sta facendo valere anche se sarà difficile che replicherà un annata come quella di Salerno. È meglio invece non puntare su Ngonge, perché sia per lui che per Traoré sarà difficile imporsi nell’undici titolare. Poi ci sono Juan Jesus e Lindstrom: il giocatore brasiliano si fa valere nella difesa a tre, mentre il giocatore danese un po’ meno, anzi, sarebbe proprio da svincolare.

Il futuro di Zielinski è nell’Inter? Le parole di Marotta

Le gerarchie di Mazzarri non sono quindi ben definite: Osimhen lascerà quindi il Fantacalcio in estate e ora ci si domanda quale squadra sarà disposto ad acquistarlo. Forse il PSG? Effettivamente potrebbe sostituire Kylian Mbappé, anche lui pronto a lasciare la sua attuale squadra per andare nel Real Madrid. Nel frattempo, tornando agli azzurri, abbiamo potuto vedere dei passi avanti per quanto riguarda Natan. Zielinski, invece, è prossimo alla firma con l’Inter. Il centrocampista è infatti stato escluso dalla lista Champions League anche riguardo un suo eventuale rinnovo. La scadenza avverrà a giungo del 2024. Falliti i tentativi di trovare un probabile accordo, considerando anche appunto l’occasione dell’Inter. Infatti, è da tempo che i nerazzurri lo hanno nel mirino. Che sia questa la volta buona? Beppe Marotta, subito dopo la gara contro la Juventus, ha affermato che l’anno prossimo l’Inter dovrà vedersela con competizioni sempre più numerose, per cui stanno ricercando una rosa competitiva che possa essere in grado di sostenerle. A tal proposito, se si presentano occasioni come Zielinski o altri giocatori talentuosi simili, devono approfittarsene. Ancora non si sa con certezza se Zielinski sarà dei loro, ma ha comunque le capacità giuste. Potrebbe quindi firmare un contratto che lo vincolerà ai nerazzurri fino al 2028, con un ingaggio bello pronto per lui da ben 4,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus alla firma e gestione al 100% riguardo i diritti d’immagine. Dopo le parole di Marotta, il futuro per il giocatore polacco è sempre più verso l’Inter. Nel frattempo continua comunque ad allenarsi con il Napoli, continuando a svolgere il suo lavoro in campo. Novità anche per quanto riguarda l’Ischia calcio: ecco le parole di Pino Taglialatela.