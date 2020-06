Fanno finta di non capire. Nunzia Piro: “L’ordinanza di Schilardi che doveva risolvere i problemi, si è rivelata del tutto inidonea. Ma ci si ostina a far finta di no”

...come consigliere di maggioranza non ho notizia del quadro completo del rischio statico, sismico ed idrogeologico. So che sono stati effettuati dei sopralluoghi e delle riunioni sul rischio idrogeologico, ma non ho notizie su quali siano gli interventi programmati per il territorio

IDA TROFA | Il 16 giugno scorso, alle ore 11.00, presso la sede del commissariato per la ricostruzione di Ischia in via Vecchia Marina a Napoli si è tenuta una riunione con il commissario Carlo Schilardi e i sindaci dei tre comuni terremotati. Un incontro che, ufficialmente, si è detto prodromico alla pianificazione, ma che di fatto mette in luce tutti i limiti delle gestione del cratere con una ricostruzione che stenta nel pubblico e annaspa nel privato. In quest’ultimo caso ogni particolare è lasciato alla autodeterminazione del singolo. Nel complesso la burocrazia italica ed il caos che stiamo vivendo non aiuta affatto.

Ne abbiamo parlato con il consigliere di maggioranza e presidente del consiglio comunale, Annunziata Piro, che nel merito pare non avere dubbi.

Avvocato andiamo avanti a colpi di riunioni e di contraddizioni. Cosi non va!

“La nostra legge sulla ricostruzione parla chiaro. Il Commissario ha il compito di effettuare la mappatura della situazione edilizia e urbanistica per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico, la ricognizione dei danni e dei fabbisogni e deve fare la stima del fabbisogno finanziario e determinare, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi. Per fare queste attività il Commissario ha stipulato una convenzione con Invitalia (si può leggere la ordinanza n. 3 del 28 dicembre 2018) con la quale, a fronte di un impegno economico di circa due milioni e seicentomila euro, la società di sviluppo, in un arco di tempo determinato ed in base ad un cronoprogramma, a mezzo di una struttura composta da specialisti in materie tecnico-ingegneristiche e giuridico-economiche e coordinata da un program manager di elevata competenza e autonomia direzionale, deve sostenere la struttura commissariale. Chiunque può leggere questa ordinanza n. 3 nel sito della struttura commissariale. Sta anche scritto che Invitalia deve garantire un coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle sue attività. Chiaramente Invitalia ha un ruolo determinante nella ricostruzione di Casamicciola ed è l’unica, come sta scritto nella convenzione, che può fare una analisi comparativa con i modelli di ricostruzione di L’Aquila 2009, Emilia Romagna 2012 e Centro Italia 2016. Spetta al Commissario – continua il consigliere Piro – realizzare anche gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi e vigilare sugli interventi di ricostruzione degli immobili privati. Al momento, io personalmente, come consigliere di maggioranza non ho notizia del quadro completo del rischio statico, sismico ed idrogeologico.

So che sono stati effettuati dei sopralluoghi e delle riunioni sul rischio idrogeologico, ma non ho notizie su quali siano gli interventi programmati per il territorio. Un cittadino che deve ricostruire, impegnando anche soldi propri per mettere a posto la casa, non può escludere che poi quella zona sia valutata pericolosa come rischio idrogeologico e quella stessa casa possa costituire un ostacolo alla messa in sicurezza di tutta la zona. Pertanto ritengo che se non si ha chiaro il quadro completo della situazione del territorio non si potrà mai raggiungere la finalità della legge secondo cui la ricostruzione deve essere unitaria ed omogenea. La ordinanza n. 7 del settembre 2019 del commissario Schilardi che avrebbe dovuto spianare la strada alla ricostruzione, di fatto pare non abbia dato i suoi frutti perché non mi risultano emessi provvedimenti sulla concessione di contributi danni pesanti e d’altra parte se alla riunione del 16 giugno si è parlato di trovare delle strade per la semplificazione vuol dire che il problema c’è. E non sempre la colpa può essere data agli abusi commessi ed al condono pendente. C’è una nostra concittadina, nubile, ultraottantenne, con una pensione di 600 euro al mese che viveva in una appartamento di proprietà di oltre 50 Mq in un palazzo dove a fianco e al piano di sotto ci sono parenti.

Lei chiese il sopralluogo e con scheda Eedes lettera C fu sgomberata. I parenti invece, non hanno mai lasciato l’edificio e lei ha già cambiato due tecnici, i quali in base alla ordinanza n. 7 non sono riusciti a trovare una soluzione tecnica per farla tornare a casa. Eppure il palazzo è visibilmente di antica fattura. Penso che prima di tutto si deve interloquire con la Regione Campania perché lo dice l’art. 17 della legge 109 che il Commissario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania e da ultimo, anche l’art. 24 bis della stessa legge. Le mie idee sulla ricostruzione sono state esplicitate nella delibera di consiglio comunale n. 40 del 30 dicembre 2019 e n 1 del 1° febbraio 2020. Laddove si guardava al Centro Italia e a tutti i provvedimenti che noi non avevamo avuto. Il Comune resta l’attore principale nella scelta di pianificazione, nonostante la Regione e il Commissario.Per quanto mi riguarda ho fatto degli schemi operativi di applicazione della norma. E mi fa piacere che possano essere condivisi e soprattutto da te che hai dimostrato tanto attaccamento al territorio“

Grazie avvocato. Ma entriamo nello specifico. Di esempi singoli ne potremmo farne a iosa, rischiando di svilire ogni altro tentativo. Di che parliamo concretamente?

“Ho appreso che vorrebbero prendere spunto dalla ordinanza n. 100 del Centro Italia, ma chiaramente, allo stato della normativa vigente sul nostro territorio, ciò non è possibile. Infatti l’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 del Commissario del centro Italia è stata emessa in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell’articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. Tale art. 12 bis non è vigente per la nostra ricostruzione.

Il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme con la delibera n. 40 del 30.12.2019 chiedeva al Parlamento italiano di uniformare la normativa della ricostruzione del nostro terremoto con quella del Centro Italia. Nella delibera si chiedeva di inserire l’articolo 24 ter alla nostra legge e l’art. 24 ter non è altro che la richiesta di applicare le stesse norme dell’art. 12 bis vigenti per il centro Italia. In effetti il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme ha ben compreso fin dal dicembre 2019 che era necessaria anche per noi la normativa dell’art. 12 bis per semplificare le procedure di ricostruzione. Occorre quindi una modifica legislativa per concretizzare la semplificazione mutuando i criteri dettati dalla ordinanza n. 100/2020 del Commissario del Centro Italia. Si deve insistere affinché la delibera di Consiglio Comunale sia esaminata dal Parlamento. Quella delibera di Consiglio, nella stesura finale del febbraio 2020 fu approvata all’unanimità e nacque da uno studio approfondito del DL 109/2018 e del DL. 189/2016 cui partecipò, con grande spirito di sacrificio e abnegazione, anche l’ing. Peppino Conte, tra l’altro esperto in pianificazione territoriale per essere stato tanti anni al servizio della Regione Campania Demanio e territorio“.

Quindi basta la consulenza dell’ex sindaco Peppino Conte ed i voti di 13 consiglieri per indicarci la via?

“Noi siamo nati e viviamo in questo territorio, lo conosciamo e lo amiamo. Non vogliamo che il nostro territorio subisca una seconda violenza, quella dell’abbandono e della desertificazione degli spazi fisici ed affettivi. E la popolazione va coinvolta nella pianificazione e questo pure sta scritto nella legge. Ampio coinvolgimento della popolazione interessata. Ruolo determinante del Comune nella predisposizione dei piani attuativi col supporto della Regione Campania la quale sostituisce, per compiti, l’Ufficio speciale per la ricostruzione previsto per il Centro Italia. Non possiamo consentire che la normativa vigente per noi sia diversa da quella emanata per altri territori e condivido quanto affermato nella audizione del 10 giugno scorso davanti alla VIII Commissione della Camera dei Deputati, dall’ing. Fabrizio Curcio – Capo dipartimento Casa Italia e Responsabile della struttura di missione per la ricostruzione del sisma 2009 L’Aquila – circa la necessità di omogeneizzare tutti i processi di ricostruzione di tutti i terremoti, anche con strutture organizzative stabili e professionalità specifiche. Ritengo quindi che non ci possano essere discriminazioni tra terremotati e soprattutto noi non possiamo essere tacciati di abusivismo edilizio con tendenze assistenzialistiche“.

Diciamo che siamo dinanzi ad una montagna alta da scalare e che sono molte le necessità da contemplare in un terremoto dove non si ricostruisce. Non si ricostruisce però solo in una piccola porzione del paese. Eppure sul dramma di quella porzione di paese l’isola tutta beneficia di fondi ed assistenzialismo. Aziende, contributi. Tutti, però, lontani dal vero dramma.

“Stiamo lavorando in tal senso ed anche con ulteriori richieste, abbiamo già predisposto una lettere per le imprese che hanno delocalizzato. Abbiamo tutti i nomi. Non è giusto che per altro terremoto o alluvioni c’è il ristoro e a noi no“.

Però anche per chi ha de localizzato fin qui è stato riconosciuto il ristoro economico come articolo 36 della legge sul terremoto!

“Si questo è vero, le previsioni dell’art. 36 del dl 109 sono state estese a tutte le imprese dell’Isola d’Ischia e non solo dei tre Comuni. Ma anche per le imprese non sono state adottate misure e ristori economici come per le imprese del Centro Italia. Adesso come amministrazione stiamo lavorando per ottenere il contributo per le imprese e i professionisti che, pur di non far morire l’azienda, hanno delocalizzato l’attività all’interno del Comune o in altri Comuni dell’Isola. Anche questa richiesta è contenuta nella delibera di Consiglio Comunale n 40 del 2019 e n.1 del 2020. Il riconoscimento del contributo per la delocalizzazione è un giusto ristoro per i danni ricevuti ma contestualmente occorrerà favorire la rilocalizzazione, il rientro di attività commerciali, alberghiere, professionali sul territorio comunale e/o sul sito originario. L’incentivo al rientro può avvenire anche attraverso meccanismi di premialità che vanno dalla previsione di agevolazioni fiscali alla facilitazione nell’accesso ad incentivi e finanziamenti. Appare evidente che un territorio senza attività produttive è privo di attrattiva per residenze stanziali o flussi turistici e quindi rappresenta un freno all’economia del paese“.

Purtroppo, appare evidente come sia l’intero complesso con cui è stato trattato il terremoto di Ischia a non funzionare. Si continuano a sostenere gli interessi di pochi e a parlare ancora di “assistenzialismo“ statale, finanziamenti a pioggia che gratificano, ad esempio, chi è andato via ed ha abbandonato spesso per convenienza, altre volte no, il borgo recluso dal perimetro rosso. Mentre si continua a dimenticare chi quel borgo non lo ha mai lasciato per scelta e per necessità. Come è riuscita un’azienda con beni infungibili a delocalizzare? Le terme ad esempio! Gli operatori con concessioni termali e convenzioni Asl. Come ha potuto, ad esempio, un complesso termale che ha le fonti e le concessioni in zona rossa, trasferire quella fonte e la concessione in zona verde? E’ come se la Ferrarelle d’improvviso sgorgasse a Succhivo! Continuando a rincorrere solo i danari e solo per pochi, la visone d’insieme, la ricostruzione omogenea resterà solo una bella parola. Una parola di cui, ai più, sfugge il significato e sul cui mito si sono costruite le fortune di pochi e le sciagure di molti che da quel 21 agosto non hanno più avuto una vita.