“Fanno bene quando vi picchiano” nuova aggressione alle vigilesse di Ischia

A pochi giorni dall’episodio che ha visto una donna di 75 anni aggredire alcuni agenti della polizia municipale di Ischia — per poi essere rimessa in libertà — la cronaca registra nuovi episodi di tensione tra cittadini e vigili urbani. Nella mattinata di ieri, in zona Porta, due vigilesse sono state bersaglio di un’aggressione verbale che, pur non degenerando nella violenza fisica, ha comunque assunto toni allarmanti.

Tra le frasi rivolte alle agenti, una in particolare ha colpito per la sua gravità: “Fanno bene quando vi picchiano”. Parole che non solo destano sconcerto, ma che rappresentano il sintomo evidente di un clima che rischia di normalizzare l’ostilità verso chi è chiamato a far rispettare le regole.

Nel merito della vicenda è intervenuto con una riflessione ampia e articolata l’assessore Luigi Di Vaia, che ha voluto richiamare l’attenzione sul valore delle istituzioni e sull’importanza di un approccio rispettoso tra cittadini e forze dell’ordine. “Leggendo i molti e variegati — alcuni anche molto pittoreschi — commenti in merito ai fatti dell’altra sera, desidero, come cittadino ma soprattutto come amministratore, dare il mio contributo al dibattito”, ha esordito Di Vaia. “La premessa fondamentale è l’approccio educato e rispettoso tra tutti i soggetti, perché se ci dev’essere rispetto per il cittadino, dev’esserci anche quello per l’operatore di polizia che rappresenta l’istituzione cui apparteniamo tutti.”

Nel suo intervento l’assessore ha evidenziato come, in circostanze simili, il compito delle forze dell’ordine non si limiti all’ambito amministrativo, ma investa spesso aspetti ben più gravi. “L’opportuno intervento dell’Arma dei Carabinieri nel contesto che si è venuto a creare ha consentito di ristabilire regole, ruoli e responsabilità, in quanto certi comportamenti travalicano le regole amministrative e del codice della strada, aree di pertinenza della municipale, e rientrano nel penale, con tutte le procedure che ne conseguono.”

Di Vaia ha poi ribadito che la legalità è un valore che va tutelato a ogni livello: “Dalla semplice violazione del codice della strada alla violenza fisica, chiunque ne sia l’artefice e chiunque ne sia la vittima.” E ancora, rivolgendosi idealmente alla cittadinanza: “Spero che queste parole siano condivise dalla maggior parte della cittadinanza perché non dettate dall’esigenza di parteggiare per qualcuno ma dalla volontà di ribadire la necessità di stare tutti nelle regole, per un vivere civile.”

Un monito che si chiude con un ringraziamento, che sa di riconoscimento e di fiducia nelle istituzioni: “Questo è possibile grazie, in primis, all’educazione e, quando non c’è, al codice della strada e in ultima istanza, quando si usa violenza, al codice penale. Ringrazio il personale di Polizia Municipale per il lavoro che quotidianamente svolge sul territorio e l’Arma dei Carabinieri perché il loro intervento ha tutelato non i vigili che, nella fattispecie, avrebbero potuto certamente difendersi dall’aggressione, ma, come sempre accade quando è necessario il loro intervento, il rispetto delle regole.”

In un momento in cui il confine tra disagio sociale e reazioni scomposte sembra farsi più labile, le parole dell’assessore Di Vaia suonano come un richiamo alla responsabilità collettiva. Perché solo nel rispetto reciproco può reggersi un’autentica convivenza civile.