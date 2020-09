FANGO LACCHESE. Leonardo Mennella e Giovanni De Siano difendono Giacomo Pascale: “no a lezioni su mani pulite”

Gaetano Di Meglio | La campagna elettorale di Lacco Ameno sta vivendo un’impennata di aggressione e di violenza verbale di non poco conto. Accuse di corruzione, repliche di cronaca giudiziaria non fa bene a nessuna delle parti in campo e, soprattutto, non serve all’elettore!

Creare una piattaforma di contenuti e confrontarsi su quello che sarà la Lacco Ameno di domani dovrebbe essere il punto di convergenza di tutti quelli che si candidano ad amministrare un territorio. Una convergenza di intenti, ovviamente e non di idee e di soluzione che, invece, devono essere diverse e distanti.

Dopo i post di giovedì e dopo gli scontri dei giorni scorsi, con Leonardo Mennella e Giovanni De Siano la lista di Giacomo Pascale rimanda al mittente le accuse ricevute e, al grido “no a lezioni sulle mani pulite” chiariscono la loro posizione.

Leonardo Mennella non ha bisogno di presentazioni. Consigliere comunale ma anche artefice di numerose iniziative della giunta Pascale. E’ stato uno di quelli che l’ultima volta era sul palco in Piazza Restituta per provare a raccontare la sfiducia del sindaco Pascale. Oggi, invece, prova a tracciare il percorso politico che da ottobre ad agosto si è sviluppato in una nuova proposta per Lacco Ameno.

“E’ vero. Era dal mese di ottobre che volevo ripartire perché in quella giornata io rivendicai e rivendico ancora con orgoglio di essere stato uno dei tre consiglieri comunali che ha confermato la fiducia a Giacomo Pascale e avrebbe voluto evitare che il comune fosse destinato a un anno di commissariamento. Dico questo perché a me sembra che ci sia bisogno soprattutto di una “operazione verità”. A me pare che tutti vogliano mistificare quanto accaduto. Nei giorni scorsi ho ascoltato un intervento del candidato sindaco della lista avversaria, nel quale si rivendicava che 9 consiglieri su 12 avevano posto fine ad una amministrazione sciagurata. Io non sono francamente nemmeno concorde sui numeri. Mi sembra evidente che quattro consiglieri di opposizione, e chiaramente non potevano che confermare una sfiducia a Giacomo Pascale, erano sempre stati su posizioni opposte. E’ anche vero che io contesto i numeri. Dei 5 che componevano con noi la maggioranza consiliare, credo che sia stato solo 1 a decidere di staccare la spina dell’amministrazione Pascale, e quella persona è proprio il candidato sindaco della lista avversaria. Dico questo perché io ho parlato con loro, ho ottimi rapporti con i consiglieri uscenti che erano con me in maggioranza, li ritengo amici e poi farò una parentesi su questa macchina del fango che è partita e dalla quale io dissento. Dico che a questi amici ho sempre chiesto il motivo per il quale oggi dovevamo mettere fine ad una amministrazione che ha portato ottimi risultati alla collettività e destinare il comune ad un anno di commissariamento, capitato in un periodo di emergenza legato al Covid. A questo mi hanno sempre detto: Domenico così ha deciso. E mi venissero a smentire.

Di conseguenza quando 9 consiglieri mi vengono a dire che hanno salvato il paese da una amministrazione sciagurata, non è vero. Una persona ha deciso che così non doveva essere.

Poi vogliamo dire la motivazione? Si è adombrato il ruolo dell’ing. Grasso che veniva da Napoli, gratis… Addirittura abbiamo scomodato, a suo dire, il padre della patria, Andreotti. Per altri Andreotti non è il padre della patria, ma su questo non ci voglio entrare. Però sinceramente, l’ing. Grasso lo abbiamo trovato quando ci siamo insediati, era stato nominato a scavalco dal precedente commissario prefettizio. Anzi, apro una parentesi. Quel commissario prefettizio nasce dall’alleanza del 2012 che è uguale a quella di oggi e che ci ha portato anche al dissesto, madre di tutti i problemi successivi.

Grasso era già al comune di Lacco Ameno e il 5 giugno, prima del nostro insediamento, ha affidato il porto ad un privato.”

E continua: “Faccio una annotazione. Di fronte ad osservazioni sull’operato dell’ing Grasso ci fu un gruppo di maggioranza in cui alcuni dissero che l’ing. Grasso non era più funzionale alle esigenze del comune di Lacco Ameno. Mai e poi mai Giacomo ha avuto un rapporto di protezione verso Grasso. Io devo dire altro. L’ing. Gaetano Grasso, che abbiamo trovato già al comune nel momento del nostro insediamento, fece tra gli atti più importanti, l’affidamento del porto. Ma la vera domanda che ci dobbiamo porre, se da un lato chiedono perché venisse gratis al comune di Lacco Ameno, davvero, per chi veniva? Di certo non per Giacomo Pascale, e lo posso dire perché c’ero. Questo giusto per dare una risposta a quella diretta dell’una di notte, laddove ho visto in piazza i candidati dell’altra lista anche minacciosi ed in notturna. La cosa mi ha anche scoraggiato perché questo non è propri il mio stile di campagna elettorale.

Ma anche il post dell’altro giorno che punta a screditare l’avversario, a me non interessa. Io voglio parlare dei programmi e, al massimo, del perché ci siamo divisi nel 2019 e perché si sono ritrovati insieme persone che nel 2012 hanno fallito.

Io dico, l’invito lo faccio a tutti: ritengo molti di loro amici e persone per bene, non vedo perché bisogna alludere a cose che non c’erano.”

Un lunga e dettaglia parentesi che ci porta, poi, all’altra posizione sul tavolo, quella di Giovanni De Siano.

Lo “sceriffo” è lo “straniero” della lista Pascale. Eletto all’opposizione cinque anni fa, oggi, è il De Siano che sta dal lato del Barone al quale abbiamo chiesto: “…in qualche modo il post di ieri a te dovrebbe risultare o condivisibile o assurdo…»

“I due post: quello sulla ditta dei rifiuti e quello su Gaetano Grasso, con cui io mi sono scontrato frontalmente sull’affidamento del porto. Con Gaetano ci siamo scontrati per l’affidamento del porto, mi sono scontrato con Michele De Siano in consiglio comunale quando faceva intendere che non avevano nulla a che fare col porto, ma il gestore è legato a loro da un rapporto familiare, faceva il portaborse di Domenico, è stato intercettato in alcune cose… Dire che non c’è niente tra l’amministratore e l’attuale gruppo che si presenta dall’altra parte, significa, per me, prendere in giro le persone. Per me affidare il porto togliendolo ai cittadini di Lacco Ameno è stato un errore. Ad inizio amministrazione si era aperta una porta per lasciarlo ai cittadini, ma è stato posto un “niet” e il porto doveva essere affidato e hanno studiato il project financing. Come si può fare un post sulla spazzatura quando il candidato sindaco è inquisito sulla spazzatura insieme ad altri? Buttare del fango addosso agli altri, quando tu sei ricoperto di fango, anzi ci affoghi, è fuori luogo. Vogliamo fare una cosa seria, noi vogliamo parlare di programmi. Voi col porto cosa ci volete fare? Io lo voglio portare in capo al pubblico, voglio produrre posti di lavoro e indotto. Voi volete continuare a tenervelo per far girare i soldi in famiglia? Benissimo, ma lo dovete dire. Dovete avere il coraggio di dire alle persone questo. La mia idea, sposata da Giacomo, è di riportarlo in capo al comune e stabilizzare i dipendenti. Noi dobbiamo stabilizzare i lavoratori, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Se vogliamo fare demagogia possiamo, ma il comune con il porto, l’’indotto e il turismo culturale deve produrre posti di lavoro per il popolo. Questa macchina del fango prenderà una brutta piega, io voglio parlare dei fatti.”

Leonardo, è questa l’amministrazione che, però, ha confezionato l’affidamento del porto, ma poi si arriva ad un punto che si fa un bilancio e si comprendono gli errori?…

“All’epoca eravamo in difficoltà. Il porto può sembrare un investimento ambito, ma non è sempre così. Quando arrivò il project financing non avevamo alternative. Oggi però c’è un ripensamento perché in questi 4 anni il comune non è riuscito nemmeno a incassare il canone vuoi per lavori di ampliamento, vuoi per mareggiate ed altro. E’ chiaro che noi pensiamo ora anziché incassare un canone, magari non abbiamo una organizzazione perfetto per incassare molto di più, ma possiamo investire e aiutare a immettere fondi nelle casse del comune. In questo momento storico credo che queste siano risorse che devono fare capo all’Ente.”

Domanda che vale per entrambi. I toni alti. Quale è l’aspetto che vi ha toccato di più?

Giovanni De Siano: “I toni più piccati nei confronti di Giacomo sono arrivati da una parte familiare precisa. Non credo che loro non sapessero i figli o i nipoti cosa stessero facendo. A me lascia basito, la vedo come una cosa brutta. Io o giacomo come candidato dovremmo rispondere ad un ragazzo? Noi dovremmo rispondere ad un candidato, che ci attacca in modo diretto, non ad un ragazzo. Si fa anche brutta figura, diciamo, a rispondere ad un ragazzo, ma siccome questi che scrivono non sono ragazzi a caso, ma sono figli e parenti, è una cosa squallida. Noi non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo parlare di contenuti. Io mi sono trattenuto, ho risposto ironicamente. Ad esempio, sul post della spazzatura ho scritto “sicuri che ne volete parlare?” non vi è logica nel parlarne da parte loro.”

Leonardo Mennella: “La cosa che mi ha toccato di più è stata la diretta facebook notturna. Avevo apprezzato che pochi giorni prima i candidati di “Sempre per Lacco Ameno” avevano toni distesi, lo stesso candidato sindaco aveva detto che non gli interessava lo scontro. Pensavo avremmo fatto un mese di confronto sui programmi. Poi dopo 2 giorni dopo, a seguito di un posto neutro di Giacomo in cui dice “abbiamo già vinto”, in cui eravamo stanchi…. In un momento storico in cui si fa fatica a trovare candidati, avevamo un numero quasi doppio di persone che volevano candidarsi ed è stato anche doloroso compiere una scelta. Anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti. Di fronte a questo scenario, ritrovare all’una di notte un nuovo scenario con il candidato sindaco che attaccava dicendo “menomale che 9 consiglieri su 12 hanno posto fine ad una amministrazione scellerata”. Ma per 4 anni e mezzo abbiamo amministrato insieme, non solo un anno e poco più come loro nel 2012. Allora lì uno può vantarsi, noi abbiamo dimostrato di aver amministrato con un buon accordo per 4 anni e mezzo. Loro rivendicano le cose buone anche con il nostro contributo, ma tutte le cattiverie e le mani pulite o non pulite sono di Giacomo Pascale. A me questo ha dato fastidio, oltre al distanziamento dovuto da covid, le luci gialle della notte, inquadrature pessime sembrava un film in cui arriva una band. O sembrava il prosieguo di quei post, che citavamo prima, in cui si diceva “risponderanno altri non io”. Ecco, credevo fosse sceso in piazza il capo famiglia a rispondere. Devo dire la verità, con delle motivazioni blande ed irreali, stanno dicendo in maniera precisa che qualcuno ha fatto cose che non si dovevano fare. Io mi tiro indietro, la nostra sarà una campagna elettorale con il massimo rispetto delle persone con cui abbiamo diviso buona parte del cammino amministrativo.”

C’è una questione di “ragioni”?

Giovanni De Siano: “Le ragioni si devono spiegare. Il mio ruolo di minoranza è stato quello di andare contro all’amministrazione, facendo opposizione dura. Io la interpreto così la politica. E’ ovvio che nel momento del bisogno io sono stato presente sul comune e devo dare atto che Giovanni Zavota ci ha messo l’anima anche perché direttamente coinvolto essendo cittadino del Fango. Ma è chiaro che la ragione è politica perché quando tu hai deciso che si deve interrompere il rapporto, non devi candidare il candidato sindaco come sindaco uscente. Lo dimostra Casamicciola, il sindaco uscente ha peso specifico. Se Giacomo lo portavi a fine mandato, allora non poteva poi candidarsi come spieghi a un cittadino che 6 mesi prima decidi che l’amministrazione deve cadere e formi una amministrazione come quella precedente? Allora si sono inventati che il lavoro è partito 2 anni indietro. Altri candidati mi hanno contattato nel mese di luglio, dicendomi che dovevano dare una svolta, abbattere il vecchio establishment che era quello di Carmine, di Domenico,di Giacomo… poi io ho detto che fino a quando l’amministrazione non termina, io non mi muovo. Allora mi hanno detto che accantonavano il discorso con me. Poi queste persone me le ritrovo dall’altra parte… ma siamo impazziti? C’è qualcosa che non va. Resto basito se il cittadino si fa circuire da un ragionamento del genere.”

Leonardo Mennella: “Quello che dice Giovanni è vero. Io con i consiglieri che hanno firmato la sfiducia ho cercato un dialogo per non commissariare il comune, un atto di responsabilità che chiedevo e che non ha avuto seguito. Mentre loro gettano fango, però, Giacomo ha continuato a lavorare per il Fango.”