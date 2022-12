Fango e “prese di mare”: il porto di Casamicciola è off limits per Caremar e Medmar

Gli studi da fare sono tanti. E non sono solo a monte, ma anche a valle e anche a mare. Il porto di Casamicciola, infatti, è diventato off limits per i traghetti di linea Medmar e Caremar che, in sicurezza, stanno operando su Ischia, anche grazie al numero ridotto di corse e allo spazio in banchina. Ma cosa impedisce l’utilizzo pieno dello scalo casamicciolese? La riposta è semplice: il fango. Purtroppo, però, non si può dire lo stesso per la soluzione.

Ad oggi il porto funziona per gli aliscafi e per i mezzi dei trasporti speciali, resta non sicuro, invece per i traghetti di linea. Dopo la ripresa delle attività, i comandanti di Caremar e Medmar hanno comunicato alle rispettive compagnie che la zona di attracco non era più sicura e il problema sarebbe collegato alla presenza, appunto, del materiale fangoso presente sul fondale.

Se da un lato non preoccupa al quantità di materiale depositato sul fondo e se, questa, abbia influito sul pescaggio, la presenza del fango e il moto delle eliche rappresenta la difficoltà operativa. Il fango, essendo più leggero della sabbia e non essendosi depositato sul fondo, reagisce diversamente alla pressione delle eliche e, in gran quantità, sale sia a galla sia ottura le “prese di mare”: l’impianto di refrigerazione dei motori delle navi. Effetto che non si verifica con l’azione dei jet degli aliscafi che lavorano ad una quota diversa e con i mezzi speciali che, invece, operano lontano da quella posizione.

Anche per il porto si attendono studi e verifiche prima di progettare soluzioni. C’è chi parla di escavo e chi di altre iniziative. Però, attenzione, abbiamo già visto le soluzioni progettate “a vista” .Ecco, per fortuna non si vede sott’acqua….