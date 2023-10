Fango al Calse verso l’esproprio dell’area. Ed è pioggia di «motivi aggiunti»

Ugo De Rosa | La road map di Stani Verde per i fanghi al Casale, argomento caldo da mesi, ha preso una direzione diversa da quella che era stata immaginata dal Commissario Legnini e dall’allora sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

Verde non ha dubbi sulla bontà degli atti della sua maggioranza e, anche grazie ad un’azione coordinata con gli uffici del commissario, l’ente di Via Genovino si avvia verso l’esproprio dell’area. Una scelta, questa, figlia di un’idea divisa in due grandi fasi. La prima, quella più immediata, diretta alla lavorazione in loco dei fanghi e ad uno stoccaggio in linea con i lavori per la messa in sicurezza di Via Giovanni Mazzella (quasi al via anche a causa delle lentezze amministrative della vecchia amministrazione) e una seconda, successiva con la realizzazione di un parcheggio che, va detto, era anche nelle mire della precedente amministrazione.

In quest’ottica, però, c’è da superare un altro ostacolo, la coriacea battaglia dei Capuano, proprietari di alcune particelle di quella zona (anche se estranee all’oggetto delle ordinanze emesse fino ad ora) che hanno “sfidato” il comune di Forio dinanzi al TAR Campania.

In queste ore, inoltre, sono stati notificati degli ulteriori motivi aggiunti.

Un passaggio particolare è questo: “In seguito, il Sindaco di Forio, con ordinanza n. 83 del 14 giugno 2023, richiamata la nota prot. n. 22778 del 6 giugno 2023, in cui il Commissario delegato Legnini gli avrebbe manifestato “la necessità di prorogare ulteriormente il termine previsto nell’ordinanza sindacale n. 58 del 02/05/2023 alla luce del confronto istituzionale avviato con lo stesso in merito alla destinazione finale dei fanghi depositati in Via Casale, in coerenza con i principi di economia circolare e di riuso di prossimità dei materiali de quo”, chiedendogli di “procedere alla proroga dei termini del deposito temporaneo presso il sito di Via Casale entro i termini fissati nell’Ordinanza commissariale n. 11 ….”, ha ancora una volta prorogato di ulteriori tre mesi l’occupazione in uso della proprietà dei ricorrenti.

Da ultimo, con ordinanza n. 153 del 18 settembre 2023, notificata il 26 settembre 2023, il Sindaco di Forio ha disposto il rinnovo della occupazione “fino al termine dello stato di emergenza” (rinnovato per un anno in virtù delle decisioni del Consiglio dei Ministri). Va subito evidenziato, a tal proposito, che, in tale ultima ordinanza, viene in primo luogo richiamata la nota prot. n. 36454 dell’11 settembre 2023, con la quale il Sindaco di Forio ha informato il Commissario Delegato di aver provveduto «a dotarsi di uno studio di fattibilità tecnico economico che prevede, presso l’area di Via Casale, la realizzazione di un parco urbano con strutture polivalenti e di un parcheggio a servizio dell’area e della vicina spiaggia della Chiaia», precisandosi, tuttavia, che «tale progetto prevede, preliminarmente alla realizzazione delle predette opere, l’acquisto/esproprio delle aree de quo nonché il preliminare trattamento in situ dei materiali ivi stoccati al fine di un riutilizzo parziale degli stessi presso l’attuale sito di stoccaggio la cui quantificazione, allo stato, non è esattamente definibile atteso il livello attuale di progettazione».

TAVOLO TECNICO

In secondo luogo, viene richiamata la nota di riscontro prot. n. 36973 del 14 settembre 2023, con la quale il Commissario delegato comunica di aver accolto «favorevolmente la suddetta proposta progettuale finalizzata al riuso dei materiali in deposito presso l’area di via Casale, istituendo, al fine valutare compiutamente i contenuti dello studio trasmesso e di vagliare i profili di carattere ambientale relativi al riuso dei materiali, un tavolo tecnico che avrà l’obbiettivo di valutare la fattibilità della proposta de qua », insistendo, altresì, “per l’estensione della Ordinanza n. 89/2023 fino al prossimo 26 novembre, coincidente con la fine dello stato di emergenza”.

Questi nuovi motivi aggiunti, inoltre, contestano quanto sopra e, nello specifico, per mezzo dell’Avv. Bruno Molinaro, i Capuano fanno presente che “Nel caso in esame, come già evidenziato nei precedenti motivi aggiunti, la proprietà dei ricorrenti, per effetto delle illegittime e reiterate proroghe, in aperta violazione dell’art. 183, è stata trasformata in una vera e propria discarica “a cielo aperto” priva di qualunque autorizzazione, risultando anche modificata la destinazione originariamente impressa di sito di stoccaggio temporaneo dei detriti provenienti dalle colate alluvionali del 26-27 novembre 2022 in deposito permanente di fango e detriti vari accumulati sotto teloni di plastica, tenuti fermi da ammassi di pietre posizionate a caso per evitare che gli stessi possano essere trasportati via dal vento.

Non vi è dubbio allora che il progetto, asseritamente in corso di valutazione, per l’acquisto/esproprio delle aree di proprietà dei ricorrenti, nonché per il trattamento in situ dei materiali ivi stoccati al fine di un riutilizzo parziale degli stessi presso il medesimo sito di stoccaggio, si ponga in aperto contrasto con il d.lgs. n. 152/06, non potendosi evidentemente realizzare un’opera pubblica su un sito già trasformato, in assenza di valida autorizzazione, in una vera e propria discarica”