Fanghi da frana e Casamicciola, Giosi “mazzola” ancora la SMA: solo di notte!

Ugo De Rosa | A tutti i costi e con tutti i mezzi, quella della SMA Campania non vogliono capire che Casamicciola non è periferia. Con tutto il rispetto per ogni periferia. All’azienda regionale proprio non entra che sta lavorando tra la gente e non i non in un porcile qualsiasi. E’ la gravità dei fatti si somma giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e diventa esponenziale se pensiamo a tutti quei sindaci che, magari, non hanno attenzione al loro territorio e lasciano la SMA di fare quello che gli pare in dispregio di ogni regola civile.

Ma a Casamicciola non sembra sia così. Con la firma di una nuova ordinanza sindacale, Giosi Ferrandino recepisce la relazione di Mimmo Baldino e ordina alla SMA di effettuare il movimento dei fanghi solo in orario notturno e di provvedere anche agli imbarchi verso la terraferma solo dalle 21.00 alle 07.00 del giorno successivo e di ripulire le strade entro le ore 8.00.

Continua l’opera di civilizzazione di questa azienda regionale che abbiamo imparato a conoscere da qualche mese a qualche parte.

L’ordinanza del sindaco di Casamicciola riporta un oggetto molto chiaro: “Trasporto di terre, fanghi o altro materiale che generano colature lungo le strade cittadine creando criticità alla popolazione e potenziale danno per la pubblica e privata incolumità”

“Richiamata la relazione prot. n. 15266 del 17/10/2023 di pari oggetto a firma del Responsabile dell’Area III Tecnica Ing. Michele Maria Baldino, con allegata documentazione fotografica – scrive il primo cittadino – ; Considerato che con Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023, il Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 ha disposto l’attuazione, a cura della SMA Campania S.p.A. (individuata quale “soggetto attuatore”), del “Piano di gestione e riuso dei materiali da frana” utilizzando come piattaforma logistica l’area esterna al complesso denominato “Pio Monte della Misericordia” di Casamicciola Terme; per tale motivo quotidianamente camion, autocarri e mezzi pesanti, anche di portata consistente, nella disponibilità delle ditte incaricate dalla SMA Campania S.p.A. per trasporto dei materiali residui della frana dello scorso 26 novembre, transitano per le strade cittadine, per raggiungere o l’area individuata come “piattaforma logistica”, o il porto commerciale al fine di effettuare il trasporto a discariche autorizzate sulla terraferma;

che a seguito di detto transito, è stato rilevato un continuo sversamento di materiale colato dai cassoni dei camion che invade la sede stradale e causa enormi criticità per la circolazione stradale (soprattutto nelle ore di punta), oltre a generare un potenziale stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Tenuto conto che tale circostanza, oltre a rappresentare una situazione di pericolo (in quanto il materiale che percola è particolarmente viscido e scivoloso), manifesta una condizione che lede l’immagine del decoro urbano di una cittadina, come quella di Casamicciola Terme, ad alta vocazione turistica; l’immagine del decoro ma soprattutto quella della sicurezza urbana, sono valori che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti; Ritenuto opportuno e necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, articolo 54, comma 4), nonché dell’articolo n. 650 del Codice Penale;

ORDINA al Legale Rappresentante della soc. SMA Campania S.p.A. di provvedere ad horas, dopo la notifica della presente Ordinanza, all’esecuzione di tutte le opere necessarie per la pulizia di tutte le strade, interessate dal transito dei mezzi, dai materiali che colano dai cassoni sulla carreggiata, generando criticità per la circolazione stradale ed un potenziale stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità; di provvedere affinché i trasporti di materiale non producano residui di terreno o materiale diverso che possono generare ostruzioni ad impianti fognari o ad altra tipologia di impianti necessari per lo smaltimento acque piovane o che comunque possano provocare pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità;

ORDINA altresì che le attività di trasporto, lungo le strade cittadine, di materiale proveniente da scavi, fanghi, sabbie o altro che generano colature di liquidi durante le movimentazioni, devono essere effettuate solo dalle ore 21,00 e fino alle 7,00 del mattino successivo, provvedendo a ripulire le strade percorse entro e non oltre le ore 8,00, ed adottando tutte le misure e precauzioni necessarie affinché dette operazioni di pulizia non costituiscano intralcio alla circolazione; le attività di imbarco e sbarco da e per il porto di Casamicciola Terme devono essere effettuate negli stessi orari indicati (dalle ore 21,00 e fino alle 7,00 del mattino successivo) con traghetti appositamente destinati allo scopo, al fine di non ostacolare l’attività del porto commerciale e di non intralciare gli spostamenti dei residenti e/o turisti da e per la terraferma.

Comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area III Tecnica Comunale, Ing. Michele Maria Baldino. La presente Ordinanza viene notificata al Legale Rappresentante della soc. SMA Campania S.p.A., al Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’osservanza della presente Ordinanza!