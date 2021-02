FAND Isola di Ischia, lunedì 1 marzo assemblea alla POA

La delegazione dell’isola d’Ischia dell’Associazione Italiana Diabetici ha indetto per il giorno lunedì 1 marzo alle ore 17 (in seconda convocazione) l’Assemblea ordinaria degli iscritti, presso la sala della POA in Via Mirabella ad Ischia Ponte per discutere e deliberare il seguente odg.:

Aggiornamenti del Presidente Approvazione del nuovo Statuto sociale Approvazione del bilancio sociale 2020 Cambio sede sociale Varie ed eventuali

I soci sono invitati vivamente a partecipare, a rinnovare la propria tessera ed a far conoscere la sezione isolana della Fand con le sue molteplici attività gratuite previste per i pazienti iscritti.

Si coglie l’occasione per ricordare che ogni venerdì, dalle ore 9, è possibile telefonare al 3407812754 per avere ogni informazione sulle visite gratuite e per prenotare incontri gratuiti con la podologa, la nutrizionista, la dietista, la psicologa, l’oculista e per l’esame audiometrico.

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti

il Presidente

Alfonso Filisdeo