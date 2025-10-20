Fanatismo e democrazia: due linguaggi inconciliabili | #4wd

Le dichiarazioni di Ilaria Salis sui carabinieri morti in Veneto hanno riacceso un dibattito che va oltre il caso personale: fino a che punto la libertà d’opinione può trasformarsi in fanatismo? E quando la critica legittima diventa disumanizzazione dell’altro? La risposta non è semplice, ma la domanda è necessaria. Perché in democrazia la parola è uno strumento di confronto, non un’arma per annientare chi non la pensa come noi.

Il fanatismo, qualunque sia la sua matrice ideologica, vive di certezze granitiche. Non cerca la verità, ma la conferma. Non dialoga, proclama. In questa logica, il mondo è diviso in due: chi ha ragione e chi è colpevole, chi è a favore e chi contro. Così, anche un evento tragico diventa materiale simbolico per ribadire una visione del mondo già decisa in partenza.

È il linguaggio del fanatismo, che non sa distinguere tra individui e categorie, tra responsabilità personali e colpe collettive, talvolta neppure tra amici e potenziali nemici, ma di certo espone i suoi protagonisti ad atteggiamenti pericolosi e spesso gratuitamente oltraggiosi. E io ne so qualcosa, fresco fresco di nuove querele verso nuovi fanatici locali “per induzione” (come dire, quanno ce vo ce vo!).

Ma la democrazia si regge sull’opposto. È, per sua natura, un sistema fondato sul dubbio e sulla contrapposizione civile. Le idee si scontrano, le parole si misurano, le differenze si accettano. Il pluralismo non è una concessione, ma un principio costitutivo: il diritto di ciascuno di dire la propria verità sapendo che può essere contestata. Senza questo movimento continuo tra tesi e antitesi, la libertà si irrigidisce in dogma, e il dialogo diventa monologo.

Il dissenso, in una democrazia matura, è legittimo quanto il consenso. Si può criticare lo Stato, denunciare abusi, chiedere giustizia, persino mettere in discussione l’autorità. Ma ciò che distingue la critica civile dal fanatismo è il rispetto del limite: quello che separa la persona dal simbolo, il giudizio politico dal disprezzo umano. Usare la morte come strumento polemico, leggere la tragedia attraverso una lente ideologica, significa sottrarre dignità sia a chi è morto sia a chi discute.

La storia recente insegna che le società si spezzano quando la contrapposizione politica si trasforma in odio morale. Quando l’avversario diventa nemico, quando si smette di credere nella buona fede altrui, la democrazia si svuota. È accaduto in altri tempi e può accadere ancora, soprattutto in un’epoca in cui i social amplificano la rabbia e riducono la complessità. La semplificazione assoluta – “da che parte stai?” – è la scorciatoia del fanatismo, ma anche il suo veleno più sottile.

Al contrario, la contrapposizione civile è esercizio di misura. Non significa ammorbidire le idee, ma saperle esprimere senza distruggere l’interlocutore. La forza di una democrazia non sta nella sua unanimità, ma nella sua capacità di contenere il conflitto senza trasformarlo in guerra. Si può essere radicali nelle opinioni e rispettosi nei toni; appassionati e insieme consapevoli che la verità non è mai tutta da una parte sola.

Il fanatismo, invece, ha bisogno di nemici per sentirsi vivo. La democrazia ha bisogno di interlocutori. È questa la differenza decisiva: il fanatico si chiude nel cerchio della propria certezza, la democrazia si apre al dubbio, alla discussione, alla possibilità di cambiare idea. Là dove l’una impone fedeltà, l’altra chiede responsabilità. Dove l’una grida, l’altra ascolta.

Ecco perché il modo in cui parliamo delle tragedie collettive rivela la qualità del nostro spazio pubblico. Se il dolore diventa pretesto per dividere, stiamo cedendo al fanatismo. Se invece riusciamo a discutere, a capire, a rispettare anche chi non condividiamo, stiamo esercitando la forma più alta della libertà: quella che non teme il confronto, ma lo considera la sua ragion d’essere.