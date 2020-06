Falso processuale? Castagna sgombera Lagnese dall’Asilo

Una manovra oscura che non si comprende. Il sindaco ordina lo sgombero per evitare il sopralluogo del 30 giugno. I Corvi di Via Seminario: “qualcuno vuole operare una qualsiasi modificazione, alterazione o trasformazione di una cosa, fraudolentemente, al fine di ingannare…”

Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | La guerra tra il comune di Casamicciola Terme e la Diocesi di Ischia continua. Una battaglia a suon di carte bollate nonostante la fede professata, la pace annunciata. Un fuoco che arde sotto la cenere del Covid e sotto la distrazione di tutti e che, in qualche modo, riuscirà ad attenzionare gli interessi di molti. Siamo quasi ad un falso processuale da parte del sindaco di Casamicicola! Prima di arrivare ad oggi, è necessaria un breve riassunto. La faccenda, di non semplice soluzione riguarda l’asilo della Sentinella. Dopo il terremoto del 21 agosto 2017, sia la Diocesi sia il comune di Casamicciola mettono, per vari motivi, gli occhi sulla struttura della Sentinella.

La diocesi prepara un progetto e riceve un finanziamento, il comune spende 40mila euro per evitare che la diocesi ne entri in possesso e si avvia un lungo procedimento legale innanzi ai giudici amministrativi.

Come è noto, nel frattempo, il provvedimento di requisizione emanato da Castagna e impugnato dal Vescovo ha perso efficacia il 28 novembre 2019. A quella data, infatti, risultano decorsi i 24 mesi indicati nel provvedimento sindacale.

Nelle more di tutto questo contenzioso, la Quinta Sezione del T.A.R., dopo aver sospeso l’efficacia del provvedimento di requisizione con ordinanza confermata anche in Consiglio di Stato, ha disposto una verificazione finalizzata a stabilire le condizioni di sicurezza dell’immobile requisito. In particolare, il Tribunale ha ritenuto “di dovere disporre verificazione al fine di accertare se sussistano i presupposti, avuto riguardo alla vulnerabilità sismica, per la destinazione di tale immobile ad edificio scolastico e/o alla necessità dell’effettuazione di lavori di miglioramento sismico o di adeguamento sismico” (ordinanza n. 7146 del 13.12.2018).

A seguito di esplicita richiesta formulata dal verificatore designato, ing. Carmine Crispino (funzionario dell’Ufficio Genio Civile della Regione Campania), il T.A.R., con ordinanza n. 3985 del 15 luglio 2019, ha autorizzato quest’ultimo ad avvalersi – per l’espletamento del mandato ricevuto – della collaborazione di altri due tecnici del medesimo Ufficio del Genio Civile (l’ing. Luigi Valerio e l’arch. Rosanna Mercuri), onerandolo di effettuare i necessari sopralluoghi entro il 15 novembre 2019 nel pieno rispetto del contraddittorio e di depositare l’elaborato peritale entro i successivi trenta giorni. Il verificatore, per problemi vari, Covid compreso, non è riuscito a svolgere i dovuti accertamenti peritali.

E arriviamo, quasi, ad oggi. Sempre il TAR, ricordando al verificatore che non ci saranno ulteriori proroghe in una nuova ordinanza del TAR ha chiarito che «con l’istanza depositata in data 25 febbraio 2020, il nominato verificatore, stante la complessità degli accertamenti propedeutici da svolgere, ha chiesto di prorogare il termine per il deposito della relazione di ulteriori sessanta giorni; Ritenuto di accogliere l’istanza e di stabilire che alla verificazione debba provvedersi, instaurato il necessario contraddittorio con le parti ed effettuato il necessario sopralluogo, entro il termine del 30 giugno 2020, mediante deposito della relazione in segreteria; Rammentato al verificatore che, salvo eccezionali impedimenti adeguatamente motivati, la Sezione non potrà concedere ulteriori proroghe per l’espletamento dell’incarico»

E veniamo all’oggi. Secondo il disposto del TAR, come abbiamo letto, entro il 30 giugno 2020 i verificatori dovranno fare in modo che sia “instaurato il necessario contraddittorio con le parti ed effettuato il necessario sopralluogo» in vista dell’udienza del prossimo 3 novembre.

E qui viene il bello.

Giovan Battista Castagna con l’ordinanza sindacale del 113 del 12 maggio 2020 ha ordinato al Vescovo di Ischia, Mons. Pietro Lagnese, lo sgombero dell’edificio di cui il TAR, invece, ha ordinato instaurato il necessario contraddittorio con le parti ed effettuato il necessario sopralluogo entro il prossimo 30 giugno.

Se tanto ci da tanto, è evidente che il Sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, abbia, con questa mossa, inteso vietare al verificatore di svolgere accertamenti sul bene.

Senza voler, però, fare salti nel passato e ricordarci le decine di migliaia di euro dei cittadini di Casamicciola investiti in quell’asilo, ci chiediamo quale sia la ratio di questa mossa. A chi e a cosa serve?

Dalla curia, però, non senza stupore, hanno iniziato a ragionare sulla reazione. Secondo i corvi di Via Seminario, infatti, sembra che l’emissione dell’ordinanza sindacale possa essere rientrare in quello che sanziona l’articolo 374 del codice penale: “Frode processuale”.

Un articolo che recita: «Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone».

E l’ordinanza di Castagna che intima lo sgombero al Vescovo Lagnese dell’immobile non fa altro che “operare una qualsiasi modificazione, alterazione o trasformazione di una cosa, fraudolentemente, al fine di ingannare”. Alcuni autori ritengono, addirittura, possibile anche la frode omissiva, qualora l’agente (si pensi al custode) sia garante della conservazione dello stato dei luoghi o delle cose.

Credevamo di averle viste tutte, ci eravamo sbagliate. Altro che Don Camillo e Peppone, con Casamicciola sia all’ultima serie di House of Card, dove il potere il mano a una donna. Intelligenti pauca