Fallimento “La Torre”, il Comune di Serrara Fontana si salva con la transazione

Il Comune di Serrara Fontana corre ai ripari per limitare il “salasso” dopo la condanna milionaria per il fallimento de “La Torre”. Nel 2024, come si ricorderà, il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, aveva accolto la domanda della curatela fallimentare l’Ente era stato condannato al pagamento di 1.180.323,41 euro oltre rivalutazione monetaria dal 6 marzo 2015, data della dichiarazione di fallimento, e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno. Una mazzata. Senza contare le somme addebitate agli ex vertici della società (amministratore, liquidatore, collegio sindacale).

Per evitare un esborso tale che avrebbe condotto il Comune al dissesto, è stata scelta la strada della transazione. L’“ancora di salvezza” cui si ricorre in questi casi. E il Consiglio comunale ha ora approvato la delibera che prende atto dell’accordo transattivo tra l’Ente e il “Fallimento de La Torre s.r.l. in liquidazione”. Cavandosela con il pagamento di 1 milione rateizzato.

Come ha esposto al civico consesso il vice sindaco Eugenio Carlo Mattera, lo scorso 24 ottobre il sindaco Irene Iacono ha già sottoscritto l’accordo, acquisito il parere favorevole del difensore del Comune, l’avv. Luca Parrella.

Evidenziando proprio che è stata scelta tale soluzione «in quanto gli effetti della sentenza potevano generare il dissesto dell’Ente, ottenendo comunque un risparmio economico rispetto alla richiesta della sorta capitale e gli interessi».

Vengono richiamate le delibere consiliari dello scorso giugno con cui sono stati approvati il rendiconto di gestione dell’anno 2024 e la approvato la procedura di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale; nonché quella di settembre che ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2025-2029.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Ebbene, proprio in sede di approvazione del rendiconto per l’anno 2024 «è emersa la presenza del debito fuori bilancio verso il Fallimento de La Torre S.r.l. di cui alla sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d’impresa, accogliendo la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento de la Torre S.r.l. (società costituita nel 2002 per svolgere attività di raccolta rifiuti, igiene urbana e gestione di altri servizi di competenza del Comune dichiarata fallita il 06.03.2015), condannava il Comune di Serrara Fontana al pagamento di euro 1.180.323,41, oltre rivalutazione monetaria dal 06.03.2015 e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a titolo di risarcimento del danno».

Dunque in fase di predisposizione del rendiconto «veniva accantonata in apposito fondo del risultato di amministrazione, la somma di euro 1.600.000 che teneva conto del suddetto debito verso il Fallimento e di altre fattispecie di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare». Il che ha determinato un disavanzo di 667.839,43 euro.

Il Consiglio ha preso atto che, «sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici e delle posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive, l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli riconoscibili, risulta essere verso il Fallimento de la Torre S.r.l. pari ad euro 1.600.000 circa nell’anno 2025».

A metà ottobre il legale incaricato ha comunicato di aver definito una bozza di accordo transattivo con la controparte e come detto Irene Iacono ha già sottoscritto la transazione, sicuramente favorevole per le casse comunali. Infatti l’accordo prevede una transazione a 1.000.000 di euro, da pagare in cinque rate annuali di 200.000 euro cadauna, con scadenza al 30 novembre di ogni anno, a partire dal 30.11.2025 e fino al 30.11.2029, oltre alle spese di lite, quantificate in 78.047,96 euro, da pagarsi unitamente alla prima rata».

La delibera prosegue con un passaggio “tecnico”: «Verificato che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi».

Spetterà ora al responsabile dell’ufficio competente assumere formale impegno e liquidazione di spesa.

Una transazione che fa tirare un sospiro di sollievo agli amministratori, ma anche ai cittadini contribuenti di Serrara Fontana, che avrebbero pagato a caro prezzo una eventuale dichiarazione di dissesto.