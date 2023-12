Facile Ristrutturare, nominati Vettore Presidente e Fausti AD

MILANO (ITALPRESS) – Cambio di governance per Facile Ristrutturare. L’azienda che da circa 10 anni guida il mercato delle ristrutturazioni di interni in Italia annuncia le nomine di Bruno Vettore quale Presidente e Aldo Fausti quale Amministratore delegato. Già alla guida di Renovars Real Estate, la divisione immobiliare della Holding di cui l’azienda è parte, Vettore è tra i manager più affermati del settore con oltre quarant’anni di attività alle spalle come Direttore Tecnocasa, AD di Grimaldi, Gabetti, Pirelli RE, FCgroup, ex Presidente di Assofranchising e oggi Presidente di Fenimprese Real Estate. Al suo fianco Aldo Fausti, già Presidente di Renovars Distribution, il canale di distribuzione attivo nelle categorie di finiture, arredamenti e serramenti, vanta una lunga esperienza nell’ambito di strategie di sviluppo e riorganizzazione per multinazionali del calibro di l’Orèal, Calvin Klein e Bialetti S.p.a.La nuova direzione è chiara: rinnovo dell’impegno con i clienti, riorganizzazione tecnica, operativa e di governance aziendale, per rispondere alla forte crescita che ha accompagnato il primo decennio di Facile Ristrutturare (celebrato nel 2024) e che negli ultimi anni è stata messa alla prova dall’incredibile crescita del mercato legata agli incentivi statali.L’azienda ha deciso di investire nel riassetto e nel rafforzamento dell’intera area tecnica per rispondere prontamente ai bisogni dei clienti, potenziando la presenza, il controllo sul territorio e il dialogo con la committenza.L’investimento prevede l’ampliamento del dipartimento tecnico con la nomina di un nuovo Direttore Operativo nazionale al quale risponderanno 30 responsabili tecnici specializzati distribuiti sul territorio. Il potenziamento della rete è la conferma dell’impegno di Facile Ristrutturare nel consolidamento di un sistema volto ad elevare ulteriormente gli standard qualitativi e affrontare efficacemente lo sviluppo e le opportunità dei prossimi anni.“Ho guidato aziende di vertice e ho osservato, nel settore edilizio come in quello immobiliare, un immobilismo nelle formule presenti sul mercato. Per questo ho deciso di rinnovare il mio impegno verso Renovars e Facile Ristrutturare: ho trovato nel Gruppo un player solido e strutturato mosso dalla voglia di spingersi sempre oltre – dice Bruno Vettore -. La sinergia tra immobiliare e edilizia è il volano che guiderà lo sviluppo del business nel prossimo futuro. Il mio impegno sarà quello di rappresentare e portare gli ambiziosi progetti dell’azienda su più tavoli, con la promessa di mettere a disposizione del mercato una mole importante di dati che solo un’azienda come questa, con circa 20.000 cantieri realizzati, può fornire. Tendenze, criticità, studi ed evidenze di come il settore sta cambiando e si è evoluto nell’ultimo decennio al fine di fornire risposte tangibili alle esigenze e richieste sempre nuove della committenza”.Con le due nuove cariche a capo dell’azienda “si apre così un nuovo capitolo per Facile Ristrutturare, che da sempre – conclude l’azienda – si spende per contrastare con i fatti un mercato spesso oggetto di precarietà connesse con il lavoro in nero e la scarsa tutela e sicurezza sui cantieri. Solo una costante analisi del settore, un investimento continuo sulle persone e sulla loro formazione uniti allo studio di nuove modalità di lavoro orientate alla digitalizzazione possono far la differenza nel mondo edilizio, come Facile Ristrutturare dalle origini dimostra di sapere e voler fare”.

– foto ufficio stampa Facile Ristrutturare –

(ITALPRESS).