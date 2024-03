FacciAmo Casamicciola: al via gli incontri gratuiti di intrattenimento teatrale

Ogni Venerdì alle ore 19.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena a Casamicciola Terme a partire dal 15 Marzo si terranno incontri di condivisione divertimento ed intrattenimento teatrale destinati agli adulti e a tutta la comunità dai 30 anni in su.

“È un laboratorio rivolto in modo gratuito alla popolazione di Casamicciola, organizzato assieme a Don Gino, il parroco di Santa Maria Maddalena. È un modo per ricostruire emozioni, creare una valvola di sfogo e donare un po’ di spensieratezza, dopo tutti i tragici eventi degli ultimi anni. Rivolto non solo ai giovani ma agli adulti, dai 30 in su, perché per loro, purtroppo, constatiamo che si organizzano sempre poche attività e momenti ludici ricreativi. Speriamo con questo laboratorio di creare uno spazio per loro, per “Le persone adulte”, per condividere assieme giochi, teatro, emozioni, esperienze. È un progetto pensato e nato con il cuore, che non ha la pretesa di sfociare in spettacoli finali o esibizioni dal vivo ma che vuole usare la potenza del “fare teatro”come lenitivo, una sorta di medicina per l’ anima, con tutti i benefici che comporta il dedicarsi a questa antica disciplina. L’idea è nata assieme a Giovanna Impagliazzo, che ringrazio per il prezioso supporto e ovviamente Don Gino, un prete molto attento alle esigenze di tutti ed estremamente empatico.

Il teatro è uno strumento importante per narrare storie, modulare emozioni e anche, perché no, superare traumi. E regala attimi di estrema ilarità e condivisione. Ci auguriamo che ci siano degli iscritti sufficienti a creare un bel gruppo e che vada il progetto vada in porto. Per chi volesse avere info, può chiamare i numeri in locandina e venire a provare Venerdì 15 Marzo, alle 19:00” afferma Milena Cassano attrice e formatrice teatrale.