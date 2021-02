“Facci…amo Carnevale”, Casamicciola festeggia sul web

- Advertisement -

Non ci si potrà riunire nelle piazze e nelle strade, come accaduto negli anni passati, ma il Carnevale resta la festa dei bambini per eccellenza e va in ogni caso festeggiata. E così l’amministrazione comunale di Casamicciola Terme ha promosso e organizzato – dopo il grande successo natalizio – un nuovo contest destinato a piccini ma anche ai grandi. Si chiama “Facci…amo Carnevale” ed il regolamento è davvero semplice: basta indossare un costume o anche un trucco carnevalesco, poi inviate la foto con nome e cognome del bambino (o dell’adulto) ritratto in istantanea (accompagnato da numero di telefono e almeno un pensiero dedicato al carnevale) all’indirizzo di posta elettronica press.comunecasamicciola@gmail.com. Le foto saranno pubblicate nella giornata di martedì grasso ed in quelle successive. Chi lo vorrà potrà anche inviare un video nel quale si recita a soggetto. A tutti i partecipanti sarà regalata la stampa della foto in formato 20 x 30 cm. I genitori che invieranno la foto dei propri figli o congiunti dovranno inserire nella mail anche la dicitura “si autorizza la pubblicazione”. Il contest è organizzato in collaborazione con AMCA srl.