Fabrizio e Carmelo | #4WD

Fabrizio Corona è al nono giorno di sciopero della fame in ricovero ospedaliero, dopo aver ricevuto il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e di ritorno in carcere. Ergo, dopo essersi fatto del male con il suo storico agire a dir poco trasgressivo e non essendoci riuscito granché con gli atti di autolesionismo dei giorni scorsi, ha ben pensato di restare agli onori delle cronache riprovandoci con la privazione alimentare. Ovvio che, scrivendone oggi, anch’io sono cascato nella trappola di dargli evidenza, ma di certo questo non impedisce qualsiasi valutazione sulla negatività assoluta del personaggio, senza nulla togliere al suo diritto -se ne ha ancora- di ricevere giustizia.

L’ischitano Carmelo Amente (meglio conosciuto col suo cognome originario Buono), invece, ha deciso di intraprendere un nuovo sciopero della fame per protestare contro i provvedimenti restrittivi della pandemia che, a suo giudizio (ma obiettivamente c’è poco da obiettare), si stanno ripetendo a distanza di un anno solo ed esclusivamente a causa di un governo incapace ed inefficiente (estendendo tale considerazione senza distinguo tra l’esecutivo in carica e quello precedente), senza aver fatto minimamente tesoro di quanto tutti abbiamo vissuto da un anno a questa parte. La sua conclusione nel rispondere alla mia domanda posta per conoscere il più classico dei “perché?” è stata: “Se proprio devo morire di fame, voglio farlo come piace a me”.

In entrambi i casi, seppure in circostanze e con motivazioni totalmente diverse, credo che il coraggio di queste due persone sia decisamente encomiabile, non fosse altro che per il meritato distinguo da una cittadinanza che fin troppo passivamente, qui in Italia e peggio ancora ad Ischia, affronta una quotidianità dove le vessazioni sono tante e all’ordine del giorno, senza per questo accennare ad una minima reazione propria di chi conserva ancora gelosamente un briciolo di midollo spinale. Questo sconosciuto.