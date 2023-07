Fabbisogno, Giosi presenta la nuova lista delle assunzioni: un mare di posti pubblici!

Gaetano Di Meglio | Giosi Ferrandino ha programmato assunzioni a pioggia per il 2023 e 2024. La delibera di Giunta che ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 e il piano occupazionale 2023 dopo la ricognizione della dotazione organica e delle eccedenze di personale prevede infatti nuovi posti a tempo indeterminato che incarichi a tempo determinato per l’anno in corso e il 2024, mentre al momento non sono previste assunzioni per il 2025.

Un fabbisogno essenziale, quello approvato, per far fronte alle carenze di organico. Nello specifico, per il 2023 sono previste diciotto nuove assunzioni a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento delle graduatorie di altri enti oppure concorso pubblico, previo esperimento della mobilità obbligatoria. Ma la volontà di Giosi è chiaramente quella di dare il via ai concorsi.

Queste assunzioni sono così suddivise: 2 Istruttori Contabili (cat. C) part-time al 50%; 2 Istruttori Tecnici part-time 50%; 4 Funzionari della Elevata Qualificazione (ex cat. D) con profilo Tecnico part-time al 50%; 1 Funzionari della Elevata Qualificazione Amministrativo full time e 4 part-time 50%; 2 Funzionari della Elevata Qualificazione Contabile full-time; 2 Funzionari della Elevata Qualificazione Assistenti sociali part-time 50%. Per l’area degli Istruttori di Vigilanza 1 posto full-time mediante mobilità volontaria.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, per l’Area dei Funzionari della Elevata Qualificazione 5 full-time: Amministrativo, Contabile, Tecnico, Polizia Locale, Tecnico per il PNRR grazie al famoso art. 110; una ulteriore assunzione full-time sempre nell’Area dei Funzionari della Elevata Qualificazione con profilo amministrativo. Una consistente “infornata”. Nella programmazione è incluso anche il personale già in forza al Comune di Casamicciola, ovvero 8 funzionari dell’Area della elevata qualificazione, unità finanziate dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione – Emergenza sisma 2017; 3 funzionari sempre dell’Area dell’elevata qualificazione, unità finanziate ex ODCPC 951/2022 – Emergenza Frana 2022, così come 2 istruttori.

Per il 2024 il fabbisogno approvato prevede diciotto assunzioni a tempo determinato: 5 Funzionari della Elevata Qualificazione: Amministrativo, Contabile, Tecnico, Polizia Locale, Tecnico per il Pnrr full time sempre in base all’art. 110 del D.Lgs 267/2000; più ancora un Funzionario della Elevata Qualificazione profilo amministrativo full time.

E’ ancora intenzione di Giosi Ferrandino indire un nuovo concorso per i vigili stagionali. Il nuovo fabbisogno, infatti, prevede l’assunzione di 12 Istruttori di Vigilanza full time, attraverso “Concorso pubblico (Vigili Interpreti) per 4 mesi”. I dubbi sono tutti legati, però, al precedente concorso espletato dalla vecchia Amministrazione guidata da Giovanbattista Castagna che, nonostante le assunzioni definitive, presenta numerosi lati oscuri che non convincono l’attuale maggioranza. Appare evidente, in sostanza, che la nuova Amministrazione non è intenzionata a tenere conto di quella graduatoria e soddisfare il fabbisogno mediante una nuova procedura concorsuale.

FABBISOGNO ESSENZIALE

Appena insediatosi, il nuovo sindaco si è reso conto delle criticità e delle gravi carenze di organico. La delibera evidenzia che «per l’anno 2023 i responsabili di servizio hanno attestato che non sussistono condizioni di sovrannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali». Anzi è vero il contrario! Ed infatti riporta che «sono state rappresentate esigenze di organico, più volte espresse dai Responsabili di riferimento, tutte strettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di servizi essenziali». Ed infatti la programmazione approvata è finalizzata a far fronte alla carenza di personale e alle «deficienze da ripianare con maggiore urgenza».

Quanto al valore della soglia di massima spesa del personale, il Comune di Casamicciola «fino al 31 dicembre 2024, può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore ai valori percentuali del 24, 25 e 26% rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024… con la possibilità, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga».

In base alla normativa richiamata a seconda dei casi, «la capacità assunzionale ricavabile nell’anno 2023 è pari ad euro 333.367,65»; «i resti assunzionali utilizzabili sono pari ad euro 352.887,45»; «la capacità assunzionale massima (teorica) nell’anno·2023 è pari ad euro 681.693,47». Complessivamente, «per l’anno 2023 il tetto massimo per la spesa di personale è di euro 1.686.358,06».Si richiama poi l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, che per la gestione dell’emergenza ha autorizzato incarichi individuali e contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, «nel limite massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00». Ovviamente la programmazione deliberata potrà essere modificata in qualsiasi momento, in caso di esigenze legate a mutazioni del quadro normativo o a sopravvenienze organizzative. Le nuove assunzioni ricevuto il “nulla osta” del revisore unico dott. Antonio Pallotta.