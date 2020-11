Antimo Puca | “Excuse me, Calise? Piazza degli Eroi? Calise”? Questa era la domanda ricorrente del “forestiero” distinto, munito di cartina e minimappa, subito dopo essere approdato,incontrando il primo isolano che gli capitava dinanzi! Il Bar Calise è stato, per 60 anni, la proiezione dell’eleganza isolana nel mondo. Primo bar al mondo negli anni ‘60 per stile, eleganza, e per il particolare, a tratti raro, giardino che lo circondava. Il Cavalier Calise ha contribuito in prima persona alla bellezza ed allo splendore dell’isola, curando personalmente l’estetica nei tratti Comunali prossimi al bar. Sotto al marchio Calise si sono visti infatti splendere e curare i giardinetti di Casamicciola, il circondariato di Piazza degli Eroi, via Antonio Sogliuzzo ed addobbare a festa i questi tratti circostanti nel periodo natalizio e nei periodi di grandi feste.

Un uomo discreto, gentile, di poche ma pensanti parole, con audacia, umiltà ed occhio lungimirante ha saputo gestire in tante generazioni un bar che è diventato istituzione prima, impero poi. Un uomo che ha corso un rischio, investendo se stesso in prima persona. E lo ha saputo correre. Oggi il Calise chiude i battenti.

Questa notizia ha rattristato il cuore di tanti che hanno visto passare, attraverso il Calise, glorie ed onori, sia comunitarie che personali. Mai, questa istituzione, doveva cadere tra le mani dei “nuovi forestieri”, persone che, con tutto il rispetto parlando, non hanno mai vissuto l’isola e le sue difficoltà. Se avessi un minimo di forza economica sufficiente, avrei sicuramente offerto personalmente una mia cifra per darTi una mano e risollevarTi . Per fare in modo che Tu sia sempre Tu e nessun’altro che Tu. Mi commuove vederTi, talvolta,passo discreto, pacato, incedere elegante. Certo, il mio resta uno scritto gettato su un pubblico canovaccio. Ma nel mio cuore vive, come fiamma ardente, il desiderio di vederTi ancora comandante a prua della Tua nave, li, impeccabile, elegante, distinto. Sarebbe stato doveroso unire le forze di tanti imprenditori isolani per sapere che il Calise c’era ed era ancora Made in Ischia.

Se si potesse destinare l’8 per mille, ecco, personalmente lo destinerei per questa istituzione che è di tutti, tutta ischitana. Sei Cavaliere in tutti i sensi, anche quando hai saputo portare sul groppone inutili ciancierie che, al Tuo cospetto, si trasformano in bassi, immeritati insulti. Sei il Valore. Perché hai dato lustro e valore alla nostra Ischia. Ed è per questo che con immensa Stima Ti faccio i miei più affettuosi auguri di un buon compleanno, ricordandoTi che per Te, dal mio angolo ed in tutto ciò che posso, ci sono e ci sarò. Buon compleanno, cavalier Calise.