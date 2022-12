Ex SS 270, la Casa Cantoniera ci salva dei cassoni

Si delinea finalmente una schiarita per il caso ex SS 270 a Casamicciola con una soluzione condivisa che nelle intenzioni permetterà a breve la completa riapertura della importante arteria viaria. Infatti ieri mattina si è tenuta la conferenza speciale dei servizi che si è aggiornata e ha fatto il punto dei lavori sulla frana che ha bloccato la strada il 26 novembre. La soluzione proposta in via provvisoria dalla Città Metropolitana, soggetto attuatore dei lavori, è quella di utilizzare la Casa Cantoniera come argine per eventuali frane. La struttura verrà puntellata e saranno sistemati sacchi di sabbia negli spazi aperti dei porticati. Inoltre, la parte di terreno che sovrasta il costone verrà coperta con teloni impermeabili di colore verde, come richiesto dalla Soprintendenza, per far scivolare gli eventuali flussi d’acqua. Interventi che consentiranno la messa in sicurezza del tratto sottostante il costone.

I lavori provvisori dovranno essere completati entro il 5 gennaio, mentre il progetto definitivo dovrà essere consegnato al commissario Legnini entro il 10 gennaio per presentare il piano completo dei lavori da eseguire al governo.

L’Autorità di Bacino, per non rallentare la procedura di somma urgenza, ha chiesto la progettazione con schemi grafici e ha poi concesso il suo assenso. La Soprintendenza ha dato il suo okay all’intervento provvisorio e ha chiesto che l’intervento definitivo riguardi l’intero tratto di strada, anche quello che nel 2018 è stato oggetto di frana e che ancora attende un intervento definitivo.

I tempi dettati dall’ordinanza di Legnini sono rispettati e fino al 5 gennaio la circolazione sulla strada a senso unico alternato sarà controllata dall’impianto semaforico. Dalla data del 6 gennaio, la circolazione dovrebbe riprendere su entrambe le corsie. Mettendo fine alle lunghe file e ai disagi nella viabilità che la comunità è costretta a sopportare da oltre un mese. Un dono per tutti gli isolani nel giorno dell’Epifania…