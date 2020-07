Ex libri di valore | #4WD

Conservo gelosamente i volumi dell’Enciclopedia Treccani che acquistammo con non pochi sacrifici e che oggi conservo a casa, nel mio studio, una stanza dallo stile variegato che ospita hobbies, ricordi, un divano con tivù tipico dei basement americani e, dulcis in fundo, la scrivania e la libreria che arredavano lo studio che fu prima di mio Nonno Antonio e poi di mio zio Tonino Monti.

Proprio in questo angolo che sa tanto di sacrario, ogni tanto mi diletto a sfogliare quegli splendidi volumi dalla copertina rigida, stampati su carta pregiata e tuttora testimoni di una cultura che, in forme del genere, il passato ha purtroppo riservato solo a pochi fortunati. Ad Ischia, mi pare di ricordare che la prima Treccani fu acquistata dal compianto Avv. Vincenzo Romolo, già Sindaco d’Ischia, a cui fece seguito un autentico cultore dello studio, il mitico Parroco Don Massimiliano Lauro, che una volta mi onorò di un suo racconto ricco di dettagli commoventi che narravano questa preziosa conquista rimasta fino all’ultimo parte integrante della sua inestimabile biblioteca.

Il metodo di studio che acriticamente mette i giovani studenti sempre più in contatto con i motori di ricerca e sempre meno con le pagine dei libri (dizionari compresi), allinea e appiattisce le loro conoscenze sulla base di dati ipercondivisi, oggettivando la cultura in direzione di un apprendimento nozionistico comune a tutti. Questo genere di falsariga fa comodo, con tutta probabilità, anche alla pigrizia di taluni insegnanti, i quali trovano decisamente più semplice sopperire alle loro carenze con l’aiuto del “collega Google”, piuttosto che contribuire alla formazione di un sapere proficuo e multidisciplinare ormai sempre più raro.

Un ritorno all’utilizzo delle enciclopedie di prestigio costituirebbe la loro stessa rivalutazione. Se non fosse per questo, pensare che un acquisto a sette zeri in lire oggi vale al massimo duemila euro lascerebbe non poco amaro in bocca.