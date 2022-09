Ex Hotel Vesuvio, arriva l’ordine per la messa in sicurezza. Baldino propone, Calcaterra ordina

Ex Hotel Vesuvio. Il comune ordina la messa in sicurezza del rinomato complesso sul corso principale di Casamicciola. E’ quasi incredibile a dirsi, tra i tanti guai e tra i tanti immobili a rischio nel mirino degli uffici tecnici comunali della cittadina termale è finito l’antico e rinomato complesso al cento del paese. L’immobile, uno degli ultimi esempi di edifici antisismici di fine ‘800, realizzati nel post terremoto del 1883 è finito tra le ordinanze per la messa in sicurezza del paese. A firmarla il commissario Prefettizio Simonetta Calcaterra. Come si legge agli atti, con l’ordinanza del Commissario Straordinario N.3, il 29 agosto scorso è stata disposta la “Messa in sicurezza tetto fabbricato al Corso Luigi Manzi, ad angolo con Piazza Antonio Manzi e Via Guglielmo Sanfelice.”

A rilevare il pericolo è stato l’ing. Michele Maria Baldino, Responsabile dell’Ara Tecnica III Tecnica del Comune di Casamicciola Terme ancora , in data 29/08/2022. Come scrive Baldino “ ha accertato presso il fabbricato in Casamicciola Terme al Corso Luigi Manzi, ad angolo con Piazza Antonio Manzi e Via Guglielmo Sanfelice, e riportato nel N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 226 sub. 101, 102 e 103, una situazione di pericolo dovuta dalle cattive condizioni statiche e di manutenzione del tetto a doppia falda, con tegole, travi in legno e cornicioni sconnessi ed in procinto di crollare; Visto che il suddetto fabbricato, riportato nel N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 226 sub. 101, 102 e 103” di proprietà di una nota imprenditrice locale. Come scrive Baldino, “considerato che il pericolo è tuttora in essere e occorre emanare apposita ordinanza ad oggetto l’eliminazione dello stato di pericolo e di tutelare la pubblica e privata incolumità” si è ritenuta l’urgenza e la necessità di disporre l’effettuazione ad horas di opere provvisionali idonee ad eliminare l’evidenziato stato di pericolo.

Così Baldino prone e la Calcaterra dispone di ordinare alla proprietà e a chiunque altro coobbligato, di provvedere AD HORAS: “all’immediata eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità e successiva messa in sicurezza del tetto a doppia falda del fabbricato in Casamicciola Terme al Corso Luigi Manzi, ad angola con Piazza Antonio Manzi e Via Guglielmo Sanfelice, e riportato nel N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 226 sub. 101, 102 e 103”. Insomma, prepariamoci ad un altro edifico inceronato, inutilmente, in bella mostra nel cuore pulsante del paese. Questa è Casamicciola, dove si vede e dove si ceca…Intelligenti pauca!