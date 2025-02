EVI, tutto pronto perle 18 nuove assunzioni. Con i sei bandi un po’ “ammacchiati”

6 × 3 = 18. Tre posti per ciascun comune. Partono, in gran segreto, i concorsi per assumere i nuovi 18 dipendenti dell’EVI. Dopo assunzioni interinali, proroghe e rinnovi, finalmente (parola da prendere con molta cautela e con un pizzico di ironia), la società che gestisce il servizio idrico integrato nei sei comuni dell’isola ha avviato le tanto attese selezioni pubbliche per l’assunzione di 18 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, con contratti sia full-time che part-time.

Questa procedura assunzionale viene gestita con discrezione. “Zitt zitt ‘ndu mercato”, con anonime pubblicazioni sugli albi pretori dei comuni e, forse, con incontri già avvenuti nelle stanze municipali. La storia, a differenza di Paganini, si ripete sempre! E allora, senza ripercorrere il passato doloroso, remoto o più recente, delle varie assunzioni in casa EVI, passiamo direttamente ai profili ricercati.

Nei mesi scorsi, coloro che erano stati assunti tramite agenzie interinali, su segnalazione, avevano ottenuto proroghe proprio in vista di queste selezioni pubbliche. Ma ora è arrivato il momento di comportarsi da azienda pubblica e non da dependance di qualcuno.

Le selezioni riguardano diversi ruoli professionali e prevedono prove di valutazione basate su titoli, colloqui orali o prove teorico-pratiche. Nello specifico i posti disponibili sono: 2 Addetti Assistenza Lavori (part-time 50%); 2 Assistenti Tecnici Impianti (part-time 50%); 6 Addetti Operazioni Clientela (full-time); 6 Operai Comuni (full-time, con prova teorico-pratica); 1 Tecnico Esperto Direzione Lavori (full-time); 1 Responsabile Progettazione e Direzione Lavori (full-time).

Requisiti e modalità di candidatura

I bandi sono stati pubblicati online e prevedono diversi requisiti specifici per ciascun profilo. Tra i requisiti generali richiesti ai candidati vi sono: Cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido; Idoneità fisica all’impiego; Titolo di studio adeguato alla posizione; Possesso di patente di guida (categoria B per alcuni ruoli); Assenza di condanne penali che precludano l’accesso ai pubblici impieghi.

LE POSIZIONI

Come, detto sono 18 le posizioni da ricoprire ecco i vari profili che saranno selezione con le principali informazioni che possono servire per identificare la mansione da ricoprire

Tecnico Esperto Direzione Lavori (1 posto, full-time)

Questa figura deve avere una solida esperienza nella progettazione e gestione dei sistemi di distribuzione idrica e nel trattamento delle acque reflue. È richiesta la capacità di dirigere e supervisionare i cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici e fognari, nonché di gestire la contabilità dei lavori, analizzare i prezzi e predisporre le liquidazioni finali. Il candidato dovrà essere in grado di elaborare studi di fattibilità e gestire i rapporti con aziende fornitrici di servizi del sottosuolo, garantendo il rispetto degli standard qualitativi richiesti dalla normativa. Dal punto di vista normativo, è essenziale la conoscenza della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), delle disposizioni ambientali (D.Lgs. 152/2006) e delle regolamentazioni di settore emanate dall’ARERA in materia di qualità tecnica, misurazione e tariffe idriche. Inoltre, è necessario conoscere la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Dal punto di vista digitale, il candidato dovrà saper utilizzare software avanzati per la progettazione e modellazione idraulica come BIM, CAD e GIS, oltre a strumenti informatici per la gestione della contabilità lavori e l’elaborazione di database tecnici.

Responsabile Progettazione e Direzione Lavori (1 posto, full-time)

Il ruolo prevede la gestione e il coordinamento delle attività di progettazione, costruzione e manutenzione delle reti e degli impianti idrici e fognari. Il candidato dovrà pianificare e supervisionare i lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, garantendo il rispetto dei tempi, della qualità e della sicurezza delle operazioni. Oltre alle competenze tecniche, è richiesta una profonda conoscenza della regolamentazione ARERA e delle normative ambientali e sugli appalti pubblici. Il responsabile avrà il compito di predisporre la documentazione tecnica per gare d’appalto, valutare finanziamenti per nuovi interventi e gestire le risorse umane e finanziarie dell’area di competenza. Dal punto di vista tecnologico, è necessaria la padronanza di strumenti informatici per la progettazione ingegneristica, la gestione delle attività di direzione lavori e la reportistica.

Addetto Assistenza Lavori (2 posti, part-time 50%)

Questa figura fornisce supporto operativo e amministrativo alla Direzione Lavori, occupandosi del monitoraggio degli interventi di manutenzione. È richiesto il controllo dell’avanzamento dei lavori, l’esecuzione di rilievi in cantiere e la preparazione della contabilità lavori. Il candidato dovrà inoltre interfacciarsi con le ditte appaltatrici per garantire il rispetto delle tempistiche e delle procedure previste. Dal punto di vista normativo, è necessaria una conoscenza della sicurezza nei cantieri e della gestione delle opere pubbliche. È inoltre fondamentale la capacità di leggere e interpretare progetti tecnici e documentazione correlata. Per quanto riguarda le competenze informatiche, è richiesto l’utilizzo di software di gestione per la raccolta e l’analisi dei dati tecnici.

Assistente Tecnico Impianti (2 posti, part-time 50%)

Il ruolo prevede il coordinamento del personale addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti idrici e fognari. Il candidato dovrà supervisionare le attività di cantiere, controllare i lavori svolti da terzi e fornire indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi e della sicurezza operativa. Dal punto di vista normativo, è essenziale la conoscenza delle regolamentazioni ambientali e delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È inoltre richiesta familiarità con i regolamenti specifici del servizio idrico integrato e con gli standard di qualità imposti da ARERA. Per quanto riguarda le competenze digitali, il candidato dovrà saper utilizzare software di progettazione idraulica e modellazione, oltre ai sistemi informativi aziendali per la gestione dei dati tecnici.

Addetto Operazioni Clientela (6 posti, full-time)

Questa posizione è destinata alla gestione delle relazioni con i clienti, con particolare riferimento all’attivazione e alla gestione dei contratti, all’assistenza post-vendita e alla gestione delle richieste di informazioni. Il candidato dovrà occuparsi dell’evasione delle pratiche amministrative relative al servizio idrico integrato, comprese variazioni anagrafiche, subentri e gestione di reclami. Sono richieste spiccate competenze relazionali, orientamento al cliente e capacità di gestire la corrispondenza in modo efficace e riservato. Dal punto di vista informatico, è necessario conoscere software per la gestione delle pratiche amministrative e dei database clienti, oltre a strumenti per l’elaborazione e il controllo delle fatturazioni.

Operaio Comune (6 posti, full-time)

Questa figura sarà impiegata in attività manuali legate alla costruzione, riparazione e manutenzione della rete idrica e fognaria. Il candidato dovrà eseguire interventi sugli impianti, verificandone il corretto funzionamento e svolgendo sopralluoghi per monitorare lo stato delle infrastrutture. Dal punto di vista della sicurezza, è richiesta una buona conoscenza delle procedure per il lavoro in ambienti idraulici e sotterranei. È inoltre necessario saper utilizzare strumenti e attrezzature tecniche per l’esecuzione degli interventi.

Tempistiche e modalità di candidatura

Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale https://candidature.software-ales.it entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2025. La selezione prevede il pagamento di una tassa di concorso di 20 euro, non rimborsabile, da versare tramite bonifico.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i bandi completi sul sito ufficiale di EVI S.p.A. o contattare l’azienda via email all’indirizzo evispa@legalmail.it.