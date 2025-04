Evi, scoppia il caso del “licenziamento” per inefficienza! E il CdA ne assume 6 su 12

EVI: il ritorno dei figli d’oro e dei supporter VIP

Altro che meritocrazia. In casa EVI si cambia per non cambiare. Dopo mesi di stop, circolari ministeriali e Guardia di Finanza alle porte, si riparte con le assunzioni. Ma non per tutti.Delle 12 unità perse, solo 6 saranno rimpiazzate. Una scrematura fatta, guarda caso, con la lente del “repulisti politico”: fuori i vecchi legati ai sindaci di ieri, dentro nuovi “consigliati”, “figli d’oro”, amici e supporter di lusso dei nuovi padrini del potere isolano. Altro che concorsi pubblici e selezioni limpide: qui la musica è la solita, quella dei favoritismi camuffati da bisogno urgente di personale. I sindaci, interpellati, hanno fatto scena muta: “Pilato” style. Hanno dato parere favorevole e si sono tolti il pensiero, lasciando campo libero ai manovratori di sempre. Intanto i carichi di lavoro aumentano, ma quello che davvero preme è sistemare chi deve essere sistemato, ricompensare chi deve essere ricompensato, blindare chi deve essere blindato.Morale della favola? L’EVI cambia personale, sì, ma senza cambiare metodo. Per i soliti noti è sempre tempo di festa. Per gli altri… arrivederci alla prossima puntata.

Un caso nel caso. E’ la storia di uno degli ex lavoratori in somministrazione dell’Evi, che si inserisce nella più ampia vicenda del mancato rinnovo dei contratti da parte della società, che ha creato polemiche e disagi all’utenza a causa delle ripercussioni sull’efficienza dei servizi.

Sta di fatto che nel caso specifico questo ex lavoratore, che già in precedenza si era rivolto ai sindacati lamentando di aver ricevuto un trattamento discriminatorio e umiliante, denuncia ora di essere stato “licenziato” a dicembre scorso per non aver svolto correttamente i propri compiti, tanto che gli sarebbero stati rivolti espressi richiami in merito. Una tesi della società che smentisce con forza e per tale motivo ha presentato al presidente del CdA dott. Mario Basentini, nonché alla società di somministrazione lavoro “Generazione Vincente”. L’interessato vuole “vedere le carte” per poter tutelare la propria posizione ed immagine e difendersi dalle accuse ritenute infondate. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche ai rappresentanti delle RSU Francesco Capuano di Filtcem CGIL, Luca Spignese di FEMCA CISL e Antonello Sorrentino di CISAL/FederEnegia.

L’istanza contiene un vero e proprio “atto d’accusa” nei confronti dell’Evi. L’ex lavoratore somministrato ricorda di essere «stato fino al 31.12.2024 dipendente della soc. di somministrazione lavoro Generazione Vincente ed assegnato alla E.V.I. S.p.A.; che la soc. E.V.I. S.p.A. ha deliberato in ordine alla permanenza dei lavoratori somministrati nella seduta del CdA svoltasi in data 19.12.2024; che ha impugnato l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro presso la E.V.I. S.p.A. adottato da Generazione Vincente su richiesta della stessa EVI S.p.A., unico tra i lavoratori in somministrazione».

I DANNI SUBITI DALL’AZIENDA

E si arriva ai passaggi “forti”, quando evidenzia «che tale atto di risoluzione contrattuale conclude e acclara mesi di diffuse e pubbliche vessazioni, discriminazioni, di azioni umilianti, di diffamazioni e calunnie subite dal sottoscritto anche al fine di indurne le dimissioni o strumentalmente provocare la non proroga del contratto di lavoro presso E.V.I. S.p.A.;

che la E V.I. S.p.A., in data 04.02.2025, prot.513, dichiara testualmente “di non richiedere la proroga del lavoratore anche alla luce dell’attività lavorative effettivamente svolte dal somministrato al quale i diretti Responsabili hanno dovuto rivolgere diversi richiami verbali e scritti per gravi e reiterate inefficienze nello svolgimento dei compiti assegnati. Per tali ragioni la scrivente azienda conferma la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro”, minacciando paradossalmente di riservarsi, sempre testualmente “ogni azione risarcitoria per il ristoro dei danni subiti dall’azienda a causa dell’inadeguatezza nello svolgimento delle mansioni svolte”».

Per tali motivi «il sottoscritto ha concreto interesse a conoscere le precise determinazioni che il CDA ha assunto in detta seduta in quanto lavoratore da anni già inserito presso la E.V.I. S.p.A. e dovendo difendere in tutte le sedi competenti sia la propria dignità sia il proprio diritto all’onore e alla reputazione, di lavoratore e di persona».

A motivo della richiesta aggiunge che «nonostante il danno all’immagine, il danno morale, il danno da perdita di lavoro, il danno all’onore e riservatezza, il danno esistenziale e il danno biologico subiti, ad oggi il sottoscritto ha mai avuto ufficiale e puntuale comunicazione, notizia o dichiarazione riguardo che trattasi; che l’accusa al sottoscritto di una non meglio definita inefficienza e inadeguetazza da parte di non meglio definiti “diretti Responsabili”, è dichiarata quale causa della volontà espressa di non proroga del contratto presso l’E.V.I. S.p.A.». In sostanza: dove sono le carte che mi accusano?

Pertanto chiede «accesso a stralcio del verbale relativo alla seduta del CdA svoltasi il giorno 19.12.2024, limitatamente a quanto dichiarato e sottoscritto da non meglio definiti diretti Responsabili riguardo la mia persona e il mio operato presso la E.V.I. S.p.A. .

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di interessato in quanto lavoratore in somministrazione assegnato alla spa EVI S.p.A. fino al 31.12.2024».