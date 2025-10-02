Evi, rinvio della prova di concorso per addetti alla clientela

I concorsi indetti dall’Evi per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali proseguono con qualche ulteriore rinvio. Nel caso specifico la procedura per titoli e prova orale per la copertura di 6 posti a tempo pieno di addetto operazioni clientela vede ben 196 candidati ammessi. Una circostanza che ha reso necessario programmare ben tredici sessioni per la prova orale.

Solo le prove orali originariamente programmate per il 21 ottobre in due turni di mattina e pomeriggio, hanno ora subito un rinvio dovuto a motivi organizzativi, come comunicato nell’avviso a firma del responsabile direttivo dell’Area Amministrazione dott.ssa Maria Pirozzi.

A seguito del rinvio la prova è stata nuovamente convocata in sessione unica per il 22 ottobre con inizio alle ore 10.00. Restano invariati l’ordine di convocazione dei candidati (identificati dal numero di protocollo della domanda) e le modalità di svolgimento.

Così come sono confermati i calendari delle altre giornate: 3/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00; 6/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00; 10/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00; 14/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00; 16/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00; 23/10/2025 ore 10:00 e ore 15:00.

Le prove vengono svolte presso la sede Evi – Centrale Regionale “ex CASMEZ” in via Quercia n. 52 a Ischia.